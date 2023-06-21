به گزارش خبرگزاری مهر، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به استان همدان سفر کرد و در این سفر با کارکنان قضائی و اداری دیدار و در دومین جشنواره مزدوجین و موالید کارکنان دادگستری کل استان همدان شرکت کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در جریان این سفر استانی و در آستانه گرامیداشت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: فعالیتهای شهید بهشتی الگوی شایسته و بی بدیلی برای ما است و حیات قوه قضائیه با حرکت در مسیر برنامههای زیربنایی آن شهید وارسته، حفظ میشود.
محمدباقر الفت در جمع کارکنان قضائی و اداری دادگستری این استان حضور یافت و از نزدیک پذیرای پیشنهادات و نظرات شد.
الفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره)، گفت: فعالیتهای شهید بهشتی الگوی شایسته و بی بدیلی برای ما است و حیات قوه قضائیه با حرکت در مسیر برنامههای زیربنایی آن شهید وارسته، حفظ میشود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار کرد: سبب مظلومیت شهید بهشتی از آن جهت بود که دشمن او را به عنوان یک نیروی انقلابی و تشکیلاتی شناخته بود و میدانست در انجام وظایف خود حتی در سختترین شرایط، در مسیر انقلاب حرکت میکند.
در ادامه، رئیس کل دادگستری همدان در این مراسم خبر داد: خوشبختانه در سال جاری تا حدودی با کاهش پروندههای ورودی روبرو هستیم.
محمدرضا عدالتخواه عنوان کرد: افزایش تعداد قضات میتواند میزان کیفی رسیدگی به پروندهها را افزایش دهد.
در این مراسم همچنین جمعی از نمایندگان کارکنان قضائی، اداری و شوراهای حل اختلاف به بیان پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.
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