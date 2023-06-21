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۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

معاون منابع انسانی قوه قضاییه مطرح کرد؛

حیات قوه قضاییه با حرکت در مسیر برنامه‌های زیربنایی شهید بهشتی

حیات قوه قضاییه با حرکت در مسیر برنامه‌های زیربنایی شهید بهشتی

معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت: حیات قوه قضاییه با حرکت در مسیر برنامه‌های زیربنایی شهید بهشتی حفظ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به استان همدان سفر کرد و در این سفر با کارکنان قضائی و اداری دیدار و در دومین جشنواره مزدوجین و موالید کارکنان دادگستری کل استان همدان شرکت کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در جریان این سفر استانی و در آستانه گرامیداشت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: فعالیت‌های شهید بهشتی الگوی شایسته و بی بدیلی برای ما است و حیات قوه قضائیه با حرکت در مسیر برنامه‌های زیربنایی آن شهید وارسته، حفظ می‌شود.

محمدباقر الفت در جمع کارکنان قضائی و اداری دادگستری این استان حضور یافت و از نزدیک پذیرای پیشنهادات و نظرات شد.

الفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره)، گفت: فعالیت‌های شهید بهشتی الگوی شایسته و بی بدیلی برای ما است و حیات قوه قضائیه با حرکت در مسیر برنامه‌های زیربنایی آن شهید وارسته، حفظ می‌شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار کرد: سبب مظلومیت شهید بهشتی از آن جهت بود که دشمن او را به عنوان یک نیروی انقلابی و تشکیلاتی شناخته بود و می‌دانست در انجام وظایف خود حتی در سخت‌ترین شرایط، در مسیر انقلاب حرکت می‌کند.

در ادامه، رئیس کل دادگستری همدان در این مراسم خبر داد: خوشبختانه در سال جاری تا حدودی با کاهش پرونده‌های ورودی روبرو هستیم.

محمدرضا عدالتخواه عنوان کرد: افزایش تعداد قضات می‌تواند میزان کیفی رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد.

در این مراسم همچنین جمعی از نمایندگان کارکنان قضائی، اداری و شوراهای حل اختلاف به بیان پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 5816737

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