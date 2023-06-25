قیمت سکه و طلا ۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا با افزایش نسبت به دیروز مواجه شده است و سکه امامی با افزایش بیش از ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.