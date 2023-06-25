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۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳

قیمت سکه و طلا ۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا ۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد

قیمت سکه و طلا با افزایش نسبت به دیروز مواجه شده است و سکه امامی با افزایش بیش از ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ با افزایش قیمت حدوداً ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا این لحظه ۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ ۶.۰۹۴.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۹۸۵.۰۰۰
نیم سکه ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۴.۳۹۴.۰۰۰
ربع سکه ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ ۵.۰۹۴.۰۰۰
سکه گرمی ۶.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۵۹۱.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۲.۳۸۱.۶۰۰
۲۴ عیار ۳.۱۷۵.۵۰۰
طلای دست دوم ۲.۳۴۹.۸۰۰
مثقال طلا ۱۰.۳۱۰.۰۰۰
انس طلا ۱۹۲۱ دلار

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۱ دلار است.

کد مطلب 5819355

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