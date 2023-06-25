قیمت سکه و طلا ۴ تیر ۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ با افزایش قیمت حدوداً ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا این لحظه ۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۸.۹۰۰.۰۰۰
|۶.۰۹۴.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۸۰۰.۰۰۰
|۲.۹۸۵.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۸۰۰.۰۰۰
|۴.۳۹۴.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۸۰۰.۰۰۰
|۵.۰۹۴.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۴۰۰.۰۰۰
|۳.۵۹۱.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۳۸۱.۶۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۱۷۵.۵۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۳۴۹.۸۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۳۱۰.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۲۱ دلار
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۱ دلار است.
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