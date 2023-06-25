امدادرسانی به بیش از ۳ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مثنوی اظهار کرد: ازابتدای امسال تا کنون در استان ۱۰۴ مورد حادثه جاده‌ای، ۹ مورد شهری، ۱۰ مورد حوادث دریایی و ساحلی، ۵۰ مورد حوادث کوهستان، ۳ مورد صنعتی کارگاهی، ۳ مورد زلزله، ۳ مورد برف و کولاک، ۱ مورد آتش سوزی جنگل و مراتع، ۱ مورد رعد و برق، ۳ مورد سیل و آبگرفتگی، ۳ مورد خدمات مناسبتی و ۳۳ مورد مراجعه حضوری ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در این حوادث سه هزار و ۶۷۳ نفر حادثه دیدند، ۳۵۹ نفر مصدوم شدند، ۴۸ نفر جان‌باختند و ۱۱۶ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

مثنوی بیان داشت: هزار و ۳۷۳ نیروی امدادی با ۲۰۲ دستگاه آمبولانس و ۵۳ خودروی نجات به سه هزار و ۲۴۵ نفر امدادرسانی کردند.