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۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

امدادرسانی به بیش از ۳ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری

امدادرسانی به بیش از ۳ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از امداد رسانی به بیش از ۳ هزار نفر در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مثنوی اظهار کرد: ازابتدای امسال تا کنون در استان ۱۰۴ مورد حادثه جاده‌ای، ۹ مورد شهری، ۱۰ مورد حوادث دریایی و ساحلی، ۵۰ مورد حوادث کوهستان، ۳ مورد صنعتی کارگاهی، ۳ مورد زلزله، ۳ مورد برف و کولاک، ۱ مورد آتش سوزی جنگل و مراتع، ۱ مورد رعد و برق، ۳ مورد سیل و آبگرفتگی، ۳ مورد خدمات مناسبتی و ۳۳ مورد مراجعه حضوری ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در این حوادث سه هزار و ۶۷۳ نفر حادثه دیدند، ۳۵۹ نفر مصدوم شدند، ۴۸ نفر جان‌باختند و ۱۱۶ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

مثنوی بیان داشت: هزار و ۳۷۳ نیروی امدادی با ۲۰۲ دستگاه آمبولانس و ۵۳ خودروی نجات به سه هزار و ۲۴۵ نفر امدادرسانی کردند.

کد مطلب 5819697

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