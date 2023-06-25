خبرگزاری مهر - گروه استانها: همزمان با سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ارکان ترویج و توسعه فرهنگ دینی در کشور بازخوانی مأموریتها و تلاشهای این سازمان در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی ضروری است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در اول تیرماه ۱۳۶۰، نهادی منسجم، مستقل و وابسته به ولایت فقیه، تحت عنوان نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی به منظور پرداختن به امر تبلیغات به وجود آمد. این نهاد ارزشمند در سیر تکاملی خود، در چهاردهم فروردین ماه ۱۳۶۸، به فرمان حضرت امام خمینی (ره) به سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی تغییر نام داد.
مردم باید پای کار دین و انتشار اسلام بیایند
حجت الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با تبریک سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و فلسفه تشکیل این سازمان و وظایف و برنامههای آن، اظهار داشت: فلسفه تأسیس تبلیغات اسلامی، همان فلسفه تأسیس کمیتههای فرهنگی در عصر نبوی است، همان گونه پیامبر اسلام برای پیشبرد اسلام و انتشار اسلام نیاز به تبلیغات و انتشار زیباییهای اسلام داشت، انقلاب اسلامی هم که برای انتشار خوبیها و اسلام تشکیل شد نیاز به دستگاه و تشکیلاتی داشت که این کار تبلیغات و اطلاع رسانی را به موقع و با تمام شئونات آن انجام دهد.
وی عنوان کرد: همان نگاهی که به در حکومت نبوی، نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وجود دارد، باید در تبلیغات اسلامی نیز باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به وظایف و برنامههای این سازمان، بیان داشت: آنچه این سازمان به دنبال آن هست، به خصوص در چند ساله اخیر و مدیریت حجت الاسلام قمی، این بوده که بتواند همه آحاد جامعه و مردم را به پای کار دین و انتشار اسلام بکشاند.
نهادینه کردن ایمان و امید در جامعه توسط تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه در این راستا اصلی ترین و اساسیترین کار تبلیغات اسلامی در این برهه از زمان، مردمی سازی تبلیغات و مردمی سازی کنشهای ایمانی جامعه است، ادامه داد: علاوه بر مردمی سازی، برنامه دیگر تبلیغات اسلامی نشر خوبیها است.
وی بیان داشت: خط مشی تبلیغات اسلامی را ولی و امام جامعه مشخص میکند، آن گونه که امروز امام جامعه تعیین و مشخص کرده و فرمودند: حضرت امام دو نرم افزار داشت و تبلیغات اسلامی باید دنبال عملیاتی کردن این دو نرم افزار امام باشد، این دو نرم افزار نیز شامل «ایمان» و «امید» است، آن چیزی که باید در تبلیغات اسلامی رخ دهد نهادینه کردن ایمان و امید در سطح جامعه است، این اتفاق هم با نشر خوبیها تحقق پیدا میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تاکید کرد: در نهج البلاغه تاکید شده که اگر ایمان تحقق پیدا کند، با عمل صالح شکل میگیرد و تقویت میشود، البته عمل صالح هم اگر قرار است شکل بگیرد با ایمان تقویت خواهد شد.
حجت الاسلام قدرتی، تصریح کرد: به اعتقاد من کلان برنامه تبلیغات اسلامی در این برهه از زمان تقویت و به دست آوردن این دو نرم افزار «ایمان» و «امید» است و تبلیغات اسلامی باید کمک کند که جامعه این دو نرم افزار را به دست آورد.
ایجاد «اتاق وضعیت» بررسی و حل چالشهای فرهنگی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه رفع چالشهای فرهنگی در جامعه، ادامه داد: برای تحقق نقش تبلیغات اسلامی در این رابطه، داشتن یک «اتاق وضعیت» است، وضعیت جامعه را باید تشخیص بدهد، چالشها و فرصتها را تشخیص بدهد، نقاط قوت و ضعف خود را نیز به دست آورد، در این راستا باید یک «اتاق وضعیت» ایجاد شود و در آن باید این نقاط را احصا و به دست آورد، وقتی اینها را احصا کرد باید با آسیب شناسی به دنبال مسئله سازی برود، بعد از مسئله سازی باید به دنبال حل مسئله برود، به نظر میآید که سازمان تبلیغات اسلامی در طول این ۴۰ ساله و به خصوص در این دوره و چند ساله اخیر در بحث «اتاق وضعیت» گامهایی برداشته، البته هنوز کاملاً موفق نشده و به ایده آل نرسیده و هنوز در مسیر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: تبلیغات اسلامی در آسیب شناسی هایی که میکند باید آسیبها را احصا و بتواند برای آنها برنامه ریزی کند، تبلیغات اسلامی در کشور و استان لرستان غافل از این مطلب نیست و در طول سال یک سری برنامه فرهنگی را پیش بینی کرده است.
حجت الاسلام قدرتی، ادامه داد: ما در بحث کارهای فرهنگی و دینی، سنجه خاصی نداریم، سنجه باید روی کیفیت کار در امور فرهنگی بیاید، کیفیت کار هم کف جامعه باید باشد، البته هنوز در این رابطه به نقطه ایده آل نرسیدیم، اما در حال حرکت به سمت نقطه ایده آل هستیم.
مردمیسازی فعالیتها، راهبرد مهم تبلیغات اسلامی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سایر دستگاههای فرهنگی در این حوزه اشاره کرد و گفت: «یک دست صدا ندارد»، اگر نهادهای فرهنگی همه با هم تشکیل جبهه ندهند، اگر شبکه موجود دستگاههای فرهنگی تبدیل به جبهه نشود، نمیتوان کار را پیش برد، البته این تشکیل جبهه یک لازمهای دارد، لازمه آن هم این است که کنشهای مردمی هم به کمک آن بیایند.
شبکه دستگاههای فرهنگی باید تبدیل به یک جبهه و ید واحد شود، در مردمی سازی خود تلاش وافر داشته باشند، کارهای خود را به سمت مردمی سازی پیش ببرند مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه حاکمیت و دستگاههای فرهنگی نمیتواند به تنهایی کار را پیش ببرد، گفت: باید کار را به دست مردم سپرد و مردم باید خودشان در عرصههای فرهنگی احساس وظیفه کنند، مردم باید وسط کار قرار گیرند و حاکمیت و دستگاههای فرهنگی پشتیبان آنها باشند.
حجت الاسلام قدرتی، تصریح کرد: تبلیغات اسلامی و نهضت تبلیغات اسلامی، کار مردمی سازی خود را چند سالی است که شروع کرده است، با توجه به مجموعههای وابسته مردمی مانند هیئتهای مذهبی، عناصر فعالی مانند سخنوران، مؤسسههای قرآنی، کنشگران قرآنی، نهضت پیشرفت بانوان و… مردمی سازی خود را شروع کرده است و از این مجموعههای مردمی حمایت میکند.
وی بیان داشت: در مجموع شبکه دستگاههای فرهنگی باید تبدیل به یک جبهه و ید واحد شود، در مردمی سازی خود تلاش وافر داشته باشند، کارهای خود را به سمت مردمی سازی پیش ببرند.
لزوم تولید محتوای مناسب ذائقه مردم در رسانه و فضای مجازی
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای تبلیغات اسلامی و همچنین دستگاههای فرهنگی برای مقابله با هجمهها و نقشههای دشمن در حوزه دینی و فرهنگی، افزود: یکی از ابزارهایی که دشمن و گاهی اپوزسیون استفاده میکند رسانه و فضای مجازی است.
حجت الاسلام قدرتی با تاکید بر اینکه فضای مجازی، فضای حقیقی مردم را تحت شعاع قرار داده است، گفت: دشمن از این ابزار خوب استفاده کرده و سرمایه گذاری کلانی هم روی فضای مجازی کرده است.
باید تولید محتوای مناسب برای همین فضای مجازی انجام دهیم، تولید محتوای مناسبی که حرف منطقی دین، انسانیت، اسلام و… در آن باشد با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند که دشمنان این کارها، چالشها و… را با برنامه انجام میدهند و ما هم باید با برنامه مقابله کنیم، گفت: کاری که ما باید انجام دهیم این بوده که باید برای فضای مجازی یک فکر اساسی کرد، تبلیغات اسلامی نیز در این قضیه وظیفه دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه بحث رسانه باید جدی گرفته شود، افزود: جدی گرفتن رسانه نیز به این صورت است که تولید محتوای مناسب برای ذائقه مردم در آن داشته باشیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، جامعه دچار تغییر فرهنگی شده است، اما این تغییر فرهنگی مقداری سرعت بیشتری دارد و به نظرم الان این تغییر فرهنگی به سرعت در حال انجام است، این سرعت هم به خاطر فضای مجازی است.
حجت الاسلام قدرتی، بیان داشت: باید تولید محتوای مناسب برای همین فضای مجازی انجام دهیم، تولید محتوای مناسبی که حرف منطقی دین، انسانیت، اسلام و… در آن باشد، البته همراه با ذوق و سلیقه و ذائقه امروزی. هم به جهت قالب و هم به جهت محتوا و روش نیازمند به این هستیم که با ذائقه جامعه پیش برویم، باید محتوا را با آن چیزی که جامعه پسند میکند پیاده کنیم.
تعیین راهبرد سه گانه «ایمان معنوی»، «عمل صالح» و «نشر خوبیها»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه تحول تبلیغات اسلامی، گفت: سند تحول تبلیغات اسلامی به عنوان سند بالادستی در استانها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه بحث مردمی سازی در روح سند تحول تبلیغات اسلامی هست و در لرستان نیز باید این امر خودش را نشان دهد، گفت: در راستای مردمی سازی امسال وضعیتمان از پارسال بهتر است چون برون سپاری کارها به مجموعههای مردمی با نظارت در حال انجام و سرعت بیشتری است.
حجت الاسلام قدرتی، افزود: اتفاقی که امسال ما رقم زدهایم این است که یک راهبرد سه گانه برای پنج سال آینده در نظر گرفتهایم، این راهبردی سه گانه شامل «ایمان معنوی»، «عمل صالح» و «نشر خوبی ها» است.
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی ما این سه مورد است که باید آنها را پیش ببریم، تصریح کرد: در سالهای گذشته تنها از ظرفیت روحانیون مستقر و متعلق به تبلیغات اسلامی استفاده میکردیم، اما برای امسال و سالهای آینده حمایت و پشتیبانی فرهنگی از کارهای فرهنگی سایر روحانیون فعال در مساجد، حوزههای علمیه، طلبههای خواهر، ادارات و… را بدون قید خواهیم داشت.
برگزاری رویدادهای بزرگ دینی و فرهنگی
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه امسال چند رویداد بزرگ را در استان خواهیم داشت، افزود: یکی از آنها، «مهمانی بزرگ عید غدیر» در ۱۶ تیرماه است.
حجت الاسلام قدرتی همچنین رویداد ویژه و دیگر را برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: قصد داریم که یک زمان ۷۵ روزه را برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در بیش از ۱۰۰ مسجد شاخص استان در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: با همکاری مجموعههای فرهنگی دیگر از جمله کانونهای فرهنگی و هنری مساجد این امر را عملیاتی خواهیم کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به برنامه ریزی برای اربعین و برنامههای ویژه محرم و صفر، تصریح کرد: چند رویداد دیگر مانند «ایده پردازی جمعیتی»، «ایده پردازی حجاب»، «عملیات حاج قاسم»، «عملیات چله انقلاب» و… را برای امسال در نظر گرفتهایم.
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