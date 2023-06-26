پوستر شهریه مدارس غیردولتی باید در معرض دید والدین نصب شود

عبدالرضا خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شهریه مدارس غیردولتی در چهارمحال و بختیاری تعیین و نهایی شده است، اظهار کرد: همچنان فرصت اعتراض برای مؤسسان مدارس غیردولتی در استان وجود دارد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه نرخ مدارس غیردولتی در استان یکسان نیست، گفت: عوامل متعددی مانند منطقه، قدمت مدرسه، اجاره بهای ملک، دوره‌های آموزشی مازاد، اقدامات پرورشی و حق‌الزحمه کارکنان، متراژ عرصه و اعیان، تجهیزات و امکانات آموزشگاه و… در این نرخ تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه مؤسسان مدارس غیردولتی باید مدارک و مستندات خود را برای تعیین شهریه در سامانه مشارکت‌های وزارت آموزش و پرورش بارگذاری کنند، عنوان کرد: پس از انجام این کار شهریه برای مناطق مختلف آموزش و پرورش ارسال می‌شود، پس از بررسی و تأیید اولیه به مرکز استان برای بررسی مجدد ارسال خواهد شد، اگر مشکلی در تعیین شهریه وجود نداشت، پس از تأیید نهایی، شهریه مصوب از سوی کمیته تعیین شهریه کشور به مؤسس ابلاغ خواهد شد.

خسروی با بیان اینکه پس از تأیید نهایی پوستر شهریه مدارس غیردولتی با امضای رئیس منطقه آموزش و پرورش باید در مدارس در معرض دید والدین قرار بگیرد، یادآور شد: مؤسسان حق دریافت مبالغ مازاد از والدین را ندارند، در صورت بروز تخلف مطابق قانون برخورد صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: در مناطق مختلف استان کمترین میزان شهریه در مدارس غیردولتی در مقطع ابتدایی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بالاترین میزان آن ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در مقطع متوسطه اول شهریه مدارس غیردولتی از ۸ میلیون تا ۱۸ میلیون تومان متغیر است و در مقطع متوسطه دوم شهریه بین ۸ تا ۲۱ میلیون تومان تغییر پیدا می‌کند.