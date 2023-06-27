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۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کرد؛

رشد ۱۰ درصدی بندر شهیدرجایی در عملیات کانتینری

رشد ۱۰ درصدی بندر شهیدرجایی در عملیات کانتینری

بندرعباس - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: عملیات کانتینری در سال 1401 نسبت به سال قبل‌تر از آن رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره به اینکه استان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۲۳۷ کیلومتر ساحل از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور است و تعداد سازه‌ها و تاسیسات دریایی در این استان به ۲۱۳ مورد می‌رسد که از این تعداد ۷۱ مورد بندر تجاری، صیادی مسافری و…است، اظهار داشت: میزان تخلیه‌ و بارگیری نفتی و غیرنفتی در بنادر استان هرمزگان شامل ابوموسی، آفتاب، پارسیان، تیاب، جاسک، چارک، خمیر، سیری، سیریک، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید حقانی، شیوء، قشم، کوه مبارک، کیش، لاوان، لنگه، نخیلو و هرمز طی سال ۱۴۰۱ معادل ۹۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۸۷ تن بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۸ درصدی است.

وی ادامه داد: تخلیه و بارگیری کانتینری در بنادر استان هرمزگان طی سال گذشته نیز معادل ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۵۱ TEU بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با بیان اینکه تعداد شناورهای ورودی بنادر استان هرمزگان در سال ۱۴۰۱ برابر ۶۹ هزار و ۳۹ فروند بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد، گفت: همچنین جابجایی مسافر در بنادر استان هرمزگان در سال گذشته ۲۱ میلیون و ۹۰ هزار و ۳ نفر بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۷ درصدی حاکی از رشد ۴۷ درصدی است.

عباس‌نژاد همچنین به میزان تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندر شهید رجایی طی سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و توضیح داد: حجم تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی طی سال گذشته در بندر شهید رجایی برابر ۷۶ میلیون و ۵۰۷ هزار تن بود و تخلیه‌وبارگیری کانتینری طی سال ۱۴۰۱ در این بندر به ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۲۰۸ هزار TEU رسید در حالی که تخلیه‌وبارگیری کانتینری طی سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۹۵۹ TEU بود.

وی ادامه داد: عملیات تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندر شهید رجایی طی سال ۱۴۰۱ در قیاس با سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۴ درصدی و عملیات کانتینری در سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر از آن رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5821425

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