به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهی سواحل در گیلان اظهار کرد: ساماندهی سواحل از اولویت‌های دولت سیزدهم در گیلان است.

وی با تاکید بر تسهیل بخشی دسترسی‌های سواحل افزود: دسترسی‌های سواحل گیلان با توجه به شرایط و ضوابط برای گردشگران و مجاوران آزاد شود.

استاندار گیلان با اشاره به دریافت حق ورودی در طرح‌های سواحل از گردشگران بیان کرد: دریافت ورودی از افراد در سواحل بدون فراهم سازی امکانات رفاهی و گردشگری قابل پذیرش نیست.

عباسی با بیان اینکه شما در خارج طرح سواحل ممنوع است، گفت: استفاده از سواحل گیلان آزاد است اما شنا فقط باید در محدود اجرای طرح سالم سازی سواحل صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم پیوست فرهنگی در طرح سالم سازی سواحل افزود: متولیان فرهنگی برای سواحل برنامه فرهنگی و تربیتی ارائه دهند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی در طرح سواحل بیان کرد: مشارکت مردم در طرح سالم سازی سواحل موفقیت آمیز است.

عباسی خواستار برپایی نمایشگاه تولیدات کشاورزی، دامی و صنایع دستی در سواحل شد و اضافه کرد: برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های گردشگری در سواحل گیلان موجب رونق اقتصادی می‌شود.

وی از برپایی مسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه سواحل در گیلان خبر داد و افزود: جهت دهی فرهنگی و ترویجی مردم در سواحل گیلان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به نقاط خطرآفرین در مناطق گردشگری استان بیان کرد: علائم هشدار دهنده و محدودیت ساز در نقاط خطرآفرین مناطق گردشگری گیلان تعریف شود.

عباسی با تاکید بر اینکه مراقبت از شناگاه های گیلان در اولویت قرار گیرد، گفت: باید سازوکارهایی در سواحل گیلان فراهم شود تا آمار غرق شدگان را کاهش دهیم و به صفر برسانیم.