به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت دکتر بهشتی و روز قوه قضائیه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز، یکی از مفاد مهم سند تحولی دستگاه قضائی را توجه به عمل گرایی و دور از هر گونه شعار و سخنرانی‌ها دانست و افزود: در این سند برنامه‌های راهبردی برای توسعه عدالت در کشور تدوین شده است که عمل به آنها می‌تواند مسیر ترقی دستگاه قضائی را به دنبال داشته باشد.

وی تهیه ۱۷۰ راهکار و ۴۰ اقدام عملی در سند تحولی قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: با عمل به این دستورالعمل‌ها می‌توان فاصله بین اهداف و وضع کنونی این دستگاه مهم و تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت کشور را کوتاه‌تر کرد.

حجت الاسلام آل هاشم دستگاه قضائی را مامن و پناهگاه برای هر گونه تظلم خواهی دانست و ادامه داد: این دستگاه علاوه بر رسیدگی به دعوای افراد، محل اصلی احیای آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای همه قوانین و اصلاح مجرمان را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید دستگاه قضائی عدالت محور داشته باشد، یادآور شد: در حال حاضر مردم تنها تلقی رفع اختلاف از سوی قوه قضائیه را دارند و در این زمینه حجابی بین کارکردهای مهم و اصلی این قوه در بین افکار عمومی ایجاد شده است که باید این حجاب برداشته شود.

امام جمعه تبریز هفته قوه قضائیه را فرصتی مغتنم و مهم برای ترویج مکتب شهید بهشتی دانست و ادامه داد: الگو قرار دادن تفکر و اندیشه‌های آن فقیه شهید که برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) و عدالت علوی است، باید همواره در سرلوحه فعالیت‌های کارکنان دادگستری‌ها قرار بگیرد.

وی شهید بهشتی را از شاگردان برجسته مکتب امام راحل معرفی کرد که همچون شهید مطهری مبلغ واقعی اسلام اصیل بود.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم گفت: شهید بهشتی مصداق بارز ارزش‌های مستتر در مکتب اسلام و امام خمینی (ره) بود که با توجه به شرایط کنونی جامعه باید همه مدیران و مسئولان حاکمیت اسلامی به شدت مراقبت نوع رفتار و گفتار خود باشند تا مبادا انحرافی در اصول و آرمان‌های انقلاب و مکتب امام راحل ایجاد شود.