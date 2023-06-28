مصلحین و حکمین قرآنی ۴ هزار پرونده را به مصالحه ختم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جمع خبرنگاران به اجرای الگوی مصلحین و حکمین قرآنی با استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع، سران ایل و طایفه، منتخبین صنف و محیط کار، ریش سفیدان و عشیره و معتمدین محله اشاره کرد و گفت: در سال گذشته هفت هزار و ۳۷۴ پرونده به مصلحین و حکمین قرآنی ارجاع شده که سه هزار و ۹۹۴ پرونده منجر به سازش شده است.

سید مهدی قویدل تعداد کل مصلحین آموزش دیده در استان کرمان را ۶ هزار و ۸۰۹ نفر دانست و افزود: تعداد مصلحین آموزش دیده در سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک هزار و ۹۷ نفر بوده است.

اهمیت الگوی مصلحین و حکمین قرآنی

وی بیان کرد: در راستای الگوی مصلحین و حکمین قرآنی، استقرار میز خدمت مصلحین و حکمین قرآنی در مراسم نماز جمعه در مصلی کرمان به صورت هر هفته و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و خانواده و کیفری به صورت رایگان و حضور قضات در مساجد کل استان کرمان به مناسبت ماه مبارک رمضان انجام شده است.

این مقام قضائی بیان کرد: در سال گذشته ۱۱۷ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌های استان کرمان با ۸۴۳ مصوبه برگزار شده است و در مرکز استان نیز هفت جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با ۷۳ مصوبه برگزار شده است.

وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در راستای هدایت، راهبری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام نیز گفت: در مجموع ۱۰ هزار ۲۳۲ دیدبان مردمی در این طرح ثبت نام کرده اند و تعداد کل گزارشات مردمی رسیده نیز دو هزار و ۳۷۱ مورد بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۱ و دو ماهه ۱۴۰۲ تعداد اعضای ثبت نام شده یک هزار و ۸۷۵ بوده است و تعداد گزارشات مردمی رسیده در این مدت، ۵۴۸ گزارش بوده است.

گردهمایی علما و سران طوایف جنوب و شرق استان

قویدل با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور پیگیری و اجرای دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، گفت: در این راستا ششمین گردهمایی علما و سران طوایف جنوب و شرق استان برگزار شده و در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون با مشارکت مردمی تعداد هفت هزار و ۷۵۸ پرونده به مصالحه و سازش رسیده است.

حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع

وی به برگزاری گردهمایی فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصاً ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضائی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها و همچنین اجرای سند تحول دستگاه قضا؛ دو گردهمایی منطقه‌ای «مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضائی» با مدیران استانی و شهرستانی در شهرستان‌های زرند و بم برگزار شد.