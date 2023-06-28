ضریب ۱۰ برابری در اعمال جریمه برای متخلفان گران فروشی در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر جواد مزروعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر تشدید بازرسی‌ها در سطح شهرستان اظهار داشت: در یکسال اخیر ۳۷۰ گشت بازرسی در زمینه تنظیم بازار اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه این بازرسی‌ها ۱۶۳ پرونده برای متخلفین تشکیل شده است، ابراز داشت: برخورد با گران فروشان با جدیت ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان تصریح کرد: امسال بازرسی‌های مشترک افزایش یافته و برخورد با متخلفان تشدید می‌شود.

وی یادآور شد: میزان ضریب جریمه برای تخلفات گران فروشی و مسائل بهداشتی ۱۰ برابر خواهد بود که به عنوان مثال جریمه تخلفی که قبلاً یک میلیون تومان بوده امسال ده میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

مزروعی در ادامه افزود: درج قیمت و عدم ارائه فاکتور همانند قبل مشمول جریمه شده و با متخلفین بر اساس قانون برخورد و جریمه صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: صاحبان صنوف و بازاریان در کنار مردم و مسئولین به منظور تحقق شعار سال و در مهار تورم مدیریت شهرستان را یاری کنند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشان تاکید کرد: در حوزه تأمین نیازهای معیشتی و امنیت غذایی مردم همه مجموعه دستگاه‌های شهرستان کاشان در تلاش هستند تا بیشترین رضایت برای مردم حاصل شود.