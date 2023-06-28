به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر جدید امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کرد.

وزیر جدید امور خارجه ترکیه در این خصوص گفت: من اقدام نفرت انگیزی که در سوئد علیه کتاب مقدس ما، قرآن کریم، در روز عید قربان (به وقت محلی) انجام شد را محکوم می‌ کنم.

«هاکان فیدان» در ادامه سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان جهان در استکهلم را محکوم کرد و آن «اقدام شنیع» توصیف کرد.

در همین رابطه، «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه روز چهارشنبه پیشنهاد داد تا قطعنامه‌ای در محکومیت اقدامات مقامات سوئدی در اجازه دادن به سوزاندن قرآن کریم در این کشور صادر شود.

رئیس دومای روسیه در این باره گفت: پیشنهادی در این باره وجود دارد که کمیته دومای دولتی تا فردا قطعنامه‌ای تهیه کند. تصور می‌کنم شما با من موافقت خواهید کرد، ما باید اقدامات مقامات سوئدی را محکوم کنیم که اجازه سوزاندن قرآن را در نزدیکی مسجدی صادر کردند.

پلیس سوئد اعلام کرد که ساعات پیش مجوز برگزاری تجمعی را در فضای خارج مسجد اصلی شهر استکهلم صادر کرده که در آن قرار است برخی از شرکت‌کنندگان اقدام به سوزاندن نسخی از قرآن کریم کنند.

بنابر اعلام رسانه‌های سوئدی در هنگام برگزاری این تجمع تحریک‌آمیز و ضددینی قرار است پلیس سوئد امنیت اهانت‌کنندگان به مصحف شریف را فراهم نماید.

این در حالی است که دستگاه قضایی سوئد دو هفته پیش با ارائه مجوز به برگزاری تظاهرات علیه اهانت‌کنندگان به قرآن کریم مخالفت کرده بود.