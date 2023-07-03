ارسال پیامک به متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در این هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: تعدادی از متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که در قرعه‌کشی خودروسازان انتخاب شده و خودرو خود را اسقاط کرده بودند، به دلیل نقص سیستم ارتباطی شرکت‌های خودروساز با ستاد، با مشکل مواجه شده بودند؛ با تلاش‌های انجام شده در جهت حل مشکل این دسته از متقاضیان، نامه و اطلاعات آن‌ها به صورت غیرسیستمی برای خودروسازان ارسال شد.

وی تصریح کرد: عمده این مشکل درباره متقاضیان خودروهای ایران‌خودرو بوده است. بر اساس پیگیری ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از شرکت‌های خودروساز و قول مساعد آن‌ها، پیامک واریز وجه این دسته از متقاضیان در هفته جاری برایشان ارسال خواهد شد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده خاطرنشان کرد: اطلاعات سایر متقاضیان بر اساس رویه جاری به صورت سیستمی و برخط برای خودروسازان ارسال می‌شود.