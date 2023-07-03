بانوان قایقران برتر قم معرفی شدند

مجید ولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین دوره مسابقات قایقرانی بانوان استان قم به مناسبت دهه ولایت و امامت با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.

رئیس هیئت قایقرانی استان قم افزود: هیئت قایقرانی قم اولین دوره مسابقات استانی این رشته ویژه دهه ولایت و امامت را در بخش بانوان برگزار کرد و ۳۱ بانوی قایقران در ۳ رده سنی به میزبانی دریاچه دهکده صبا شهر دستجرد رقابت کردند.

وی ادامه داد: در رده سنی بزرگسالان، شیما سقایی، ملیحه حیدری و فاطمه قناتی رتبه‌های برتر اول تا سوم را کسب کردند.

ولی افزود: در رده سنی امید نیز رعنا الماسی، زهرا نوروزی و حسنا کاظم‌پور به ترتیب اول تا سوم شدند.

رئیس هیئت قایقرانی استان قم گفت: در رده سنی نوجوانان مسابقات نیز رؤیا پیرنظر، کوثر مهدیون و ریحانه علیدوست مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.