۱۷۲ مورد حادثه و حریق طی خرداد ماه سال جاری در قرچک رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خرداد ماه ۱۴۰۲ مجموعاً ۱۷۲ مورد حادثه و حریق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گزارش شده است.

وی افزود: در این مدت ۸۴ مورد عملیات اطفا حریق و ۸۸ مورد امداد و نجات و بازدید ایمنی صورت گرفته است.

موغاری گفت: در این مأموریت‌ها ۳۸ مورد محبوس در آسانسور، ۲ مورد سقوط در چاه، ۲ مورد نشت آب و آب گرفتگی انحام شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک به انجام ۱۵ مورد زنده گیری حیوانات اشاره کرد و بیان داشت: لازم به ذکر است که ۱۰ مورد تصادف وسایل نقلیه، ۸ مورد حادثه انگشتر، ۶ مورد نشست زمین و گودبرداری، ۱۵ مورد زمین کشاورزی، ۲۷ مورد سطل زباله، ضایعات و نیزار، ۶ مورد کابل و ترانس برق، ۷ مورد پارک جنگلی و درخت و فضای سبز، یک مورد صنعتی، کارگاه و کارخانه، ۵ مورد تجاری، ۱۵ مورد مسکونی، ۶ نفر فوتی به علت گاز گرفتگی، ۳ مورد آتش سوزی وسایل نقلیه نیز عملیاتی شده است.