پیش بینی تداوم و تشدید کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان استان صاف در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

به دلیل تداوم جریانات شرقی و افزایش سرعت وزش باد در بیابان‌های مرکزی کشور و خیزش گردوخاک در این مناطق و انتقال به استان و همچنین افزایش سرعت وزش باد در مناطقی از استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد بویژه مناطق اطراف و سطح خشکیده تالاب میقان و انتقال به مناطق همجوار بویژه شهر اراک، تداوم و تشدید کاهش دید افقی و کیفیت هوا به دلیل پدیده گردوغبار بویژه در ساعات بعدازظهر تا نیمه شب پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی تا پایان هفته روند کلی در استان کاهش نسبی دما خواهد بود اما از روز جمعه و در طی هفته آینده دمای هوا بطور نسبتاً محسوسی افزایش خواهد یافت.