  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

با ورود بهنگام بازرسان جهاد کشاورزی استان قزوین؛

قطعه بندی ۳۰۰ کیلوگرم مرغ گرم در بازار استان قزوین متوقف شد

قطعه بندی ۳۰۰ کیلوگرم مرغ گرم در بازار استان قزوین متوقف شد

قزوین- سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: یک واحد صنفی که قصد داشت ۳۰۰ کیلوگرم مرغ را قطعه بندی کند با ورود بهنگام بازرسان در ادامه کار متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خدایاری روز سه‌شنبه با بیان این مطلب افزود: پس از توقف عملیات قطعه‌بندی مرغ‌های موجود به چرخه مصرف در بازار عرضه شد.

وی با بیان اینکه متخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است، گفت: این واحد صنفی ۱۲۰ میلیون ریال جریمه شده که پرونده آن تشکیل و به تعزیرات ارسال شد.

خدایاری در خصوص تخلف صورت گرفته تشریح کرد: این مرغ‌های گرم قرار بوده با نرخ تنظیم بازار به دست مصرف کننده برسد که متصدی واحد قصد داشته با قطعه‌بندی آن سود بیشتری دریافت کند.

به گفته این مسئول، قطعه بندی مرغ در واحدهای صنفی ممنوع بوده و این اقدام تنها در کشتارگاه‌های مجاز و بر اساس میزان محدود و تحت نظارت ویژه صورت می‌گیرد.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان استان قزوین می‌توانند در راستای نظارت همگانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

کد مطلب 5827781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها