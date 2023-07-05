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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۷:۲۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

حادثه برای جنگلبانان آستارایی/ سقوط خودرو به دره

حادثه برای جنگلبانان آستارایی/ سقوط خودرو به دره

آستارا- سرپرست منابع طبیعی آستارا از سقوط خودروی حامل دو مأمور این اداره به دره در ارتفاعات لوندویل در هنگام مأموریت خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

علیرضا قمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح حادثه سقوط پاترول به دره در منطقه خلیفه حیاطی لوندویل این شهرستان، اظهار کرد: عصر سه‌شنبه مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا برای بازدید از عرصه‌ای در کوته کومه بخش لوندویل به این منطقه اعزام شده بودند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا افزود: خودروی پاترول حامل مأموران یگان حفاظت در منطقه خلیفه حیاطی از مسیر خارج شده و به سمت دره سقوط کردند که بعد از طی مسافت ۱۵ متر با برخورد شدید به درخت توسکا متوقف و این درخت جان مأموران را نجات داد.

قمی ادامه داد: حال عمومی جنگل‌بانان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا مساعد گزارش شده و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

کد مطلب 5827796

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