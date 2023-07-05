۴ فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد مردی و پرهام شیخ السلامی ۲ فوتبالیست نونهال آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نونهالان از تاریخ شانزدهم تا بیست و سوم تیر ماه در استان گیلان، شهرستان رامسر برگزار خواهد شد.

همچنین خانم‌ها اسرا شیرعلی پور، مبینا زیرکی فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دعوت شدند.

گفتنی است، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال از روز جمعه ۱۶ تا بیست دوم تیر ماه به سرمربیگری شادی مهینی در کردستان آغاز می‌شود.