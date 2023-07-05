  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۹:۱۷

۴ فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۴ فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

تبریز - دو فوتبالیست نونهال پسران و دو فوتبالیست زیر ۱۷ سال دختران آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد مردی و پرهام شیخ السلامی ۲ فوتبالیست نونهال آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نونهالان از تاریخ شانزدهم تا بیست و سوم تیر ماه در استان گیلان، شهرستان رامسر برگزار خواهد شد.

همچنین خانم‌ها اسرا شیرعلی پور، مبینا زیرکی فوتبالیست آذربایجان شرقی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دعوت شدند.

گفتنی است، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال از روز جمعه ۱۶ تا بیست دوم تیر ماه به سرمربیگری شادی مهینی در کردستان آغاز می‌شود.

کد مطلب 5827919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها