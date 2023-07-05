۱۲۰۰ نفر در استان سمنان آموزش سواد آموزی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، زینب داوودی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید مسئولان آموزش و پرورش از کلاسهای سواد آموزی و در جمع خبرنگاران از تحصیل هزار و۲۰۰ نفر در مقطع نهضت آموزی در سراسر استان خبر داد و بیان کرد: بیش از ۵۰۰ نفر در شهرستان سمنان در قالب کلاسهای سوادآموزی و انتقال و تحکیم و طرح نروژی در حال تحصیل و آموزش هستند.
وی افزود: آموزش دهندگان با آموزش به سوادآموزان گام مؤثری برای ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه بر میدارند و مصداق صدقه جاریه هستند و در این راستا سواد آموزان لازم است علاوه بر خواندن و نوشتن، از آموزش انواع سواد نیز بهرمند شوند.
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: کیفیت بخشی به آموزشهای نضهت سواد آموزی از جمله برنامههای آموزش و پرورش استان سمنان است.
داوودی با بیان اینکه ایجاد انگیزه از دیگر موضوعاتی است که در نهضت سواد آموزی بسیار به آن تاکید میشود، گفت: فعالیتهای جانبی مانند مهارت زندگی، نماز و احکام و… نیز برای سواد آموزان در نظر گرفته شده که مورد استقبال هم قرار میگیرد.
