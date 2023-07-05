کارگروه ویژه علوم انسانی در بنیاد ملی نخبگان تشکیل می شود

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق با بنیاد ملی نخبگان گفت: طی یک نامه رسمی و توافق نامه ای که با بنیاد ملی نخبگان داشته ایم مقرر شد برگزیدگان جشنواره فارابی برای دریافت یک سری از امتیازات به بنیاد نخبگان معرفی شوند.

وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان براساس این توافق نامه یک سری امتیاز به برگزیدگان فارابی اختصاص می دهد و همچنین کمک می کند پروژه ای که دارند تکمیل شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی، وزارت علوم افزود: همچنین براساس توافق با معاونت سرآمدان و نخبگان مقرر شد کارگروه ویژه علوم انسانی با ترکیب برگزیدگان جشنوراه فارابی در بنیاد ملی نخبگان تشکیل شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی، وزارت علوم ادامه داد: بنابراین حمایت های مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان در عرصه علوم انسانی با تصویب این کارگروه خواهد بود و با این کار جشنواره فارابی به بنیاد نخبگان وصل می شود.

وی با اشاره به دوره های پسا دکتری و فرصت مطالعاتی افزود: مقرر شد برگزیدگان جشنواره براساس شاخص هایی که تعیین شده به دوره های مذکور معرفی شوند.

غلامی همچنین با اشاره به ایجاد حلقه های حل مساله در بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: براساس پیش بینی های صورت گرفته مقرر شدهاست برگزیدگان دارای ایده جشنواره فارابی برای حل مسائل کشور به «حلقه های حل مساله استاد محور» بنیاد ملی نخبگان معرفی شوند.