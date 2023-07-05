محسن کرمی تهیه کننده مسابقه تلویزیونی «برد-برد» در خصوص نحوه انتخاب مجری برای این مسابقه به خبرنگار مهر گفت: مسابقه تلویزیونی «برد-برد» بیشتر در زمینه اطلاعات عمومی و ادبیات است، ما به دنبال مجری بودیم که سطح سواد ادبی و رسانه ای بالایی داشته باشد و با توجه به بررسی‌های انجام شده، امیر الهامی بهترین گزینه اجرا برای این مسابقه بود.

وی در ادامه درباره حضور ضا توکلی بازیگر در تبلیغات این برنامه یادآور شد: تیزرهایی با اجرای رضا توکلی بازیگر سینما و تلویزیون روی آنتن رفته است که برخی رسانه‌ها به اشتباه وی را به عنوان مجری برنامه معرفی کردند. در صورتی که رضا توکلی فقط در تیزرهای مسابقه «برد-برد» حضور دارد.

تهیه کننده برنامه موسیقی «نواهنگ» بیان کرد: مسابقه «برد-برد» در ۵۰ قسمت از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود و به زودی برای کانال آی‌فیلم دری نیز این مسابقه ساخته خواهد شد.

کرمی در پایان درباره سوالات این مسابقه عنوان کرد: طراحی این مسابقه به صورتی است که شرکت کنندگان با جواب دادن به سوالات در مراحل مختلف می‌توانند، برنده شوند. همچنین بینندگان هم می‌توانند با طراحی سوالات در این مسابقه شرکت کنند و جزو برندگان قرار گیرند.

مسابقه «برد-برد» روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۰ پخش می‌شود و تکرار آن نیز در ساعت‌های ۴ و ۱۲ روز بعد روی آنتن می‌رود.