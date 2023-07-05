به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مجمع عمومی انتخابات هیئت ترای اتلون (سه‌گانه) در سالن کنفرانس سرای ورزشکاران با حضور احمد نامنی سرپرست فدراسیون ترای اتلون، جواد محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مجتبی ارشدی دبیر فدراسیون ترای اتلون و اعضای مجمع برگزار شد.

جلیل رجالی و مجتبی صباغی کاندید پست ریاست هیئت ترای اتلون بودند که جلال رجالی به صورت کتبی انصراف خود از این انتخابات را اعلام و در جلسه حضور پیدا نکرد. در نهایت رأی گیری انجام شد و صباغی با ۱۹ رأی از ۲۰ رأی به عنوان رئیس هیئت ترای اتلون استان اصفهان انتخاب شد.

در ادامه الهام اکثیر با ۲۰ رأی به عنوان نایب رئیس، سعید مهلکی با ۲۰ رأی به عنوان خرانه‌دار، یلدا حسینی با ۱۹ رأی به عنوان هیئت رئیسه و پژمان پورمتین با ۲۰ رأی به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شدند.