به گزارش خبرگزاری مهر، نمازجمعه این هفته تهران (جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲) در مصلی امام خمینی (ره)، به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی برگزار خواهد شد. طبق روال، ساعت ۱۰:۳۰ صبح درب‌های مصلی به روی نمازگزاران گشوده می‌شود و برنامه از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این هفته به مناسبت عید سعید غدیر، ویژه برنامه‌های متنوعی از جمله تکریم سادات گرانقدر و استقبال ایشان از نمازگزاران محترم و قرعه کشی و اهدا جوایز تدارک دیده شده است.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته نیز، در آستانه روز «عفاف و حجاب»، کتاب «دختران آفتاب» نوشته بهزاد دانشگر، امیرحسین بانکی‌پور فرد و محمدرضا رضایتمند، معرفی می‌شود.

کتاب «دختران آفتاب» با استفاده از سبک «داستان‌مقاله» به بررسی، نقد، رد و اثبات مؤلفه‌ها، مباحث و شبهات حوزه‌ی زن، خانواده و جامعه می‌پردازد و می‌توان گفت از موفقیت زیادی در این زمینه برخوردار است.

مباحث کتاب در حین برگزاری یک اردوی ده روزه دانشجویی در مشهد مقدس توسط دانشجویانی که به قصد زیارت حضرت امام رضا علیه‌السلام راهی مشهد شده‌اند اتفاق می‌افتد.

همچنین رمان «دختران آفتاب» که توسط انتشارات سروش منتشر شده است، مزین به تقریظ مقام معظم رهبری است.

در بخشی از این تقریظ آمده است: «در میان کتاب‌های داستانی که هدفش طرح مسائل فکری است، این بهترین کتاب از نویسنده‌ای ایرانی است. طرح کلی داستان و درونمایه‌های داستانی آن خوب و شیرین است. حرف‌ها هم قوی و منطقی است.»

گفتنی است کتاب «دختران آفتاب» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه در معرض انتخاب نمازگزاران است.