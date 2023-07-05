بازگشت روزبه چشمی به تمرینات در روز حضور سرپرست جدید استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، تمرین نوبت عصر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۸ در کمپ زنده‌یاد ناصر حجازی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

در این تمرین، روزبه چشمی که به دلیل حضور در اردوی تیم ملی چند روزی به استراحت پرداخته بود، حضور یافت.

همچنین علی سامره که صبح امروز به عنوان سرپرست جدید تیم استقلال انتخاب شده بود، در تمرین حاضر شد. امیرحسین صادقی مدافع اسبق استقلال نیز در کمپ حجازی حضور داشت تا کار شاگردان نکونام را از نزدیک ببیند.

* شایان ذکر است این جلسه تمرینی ساعت ۱۹:۳۰ به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تمرینی عصر امروز استقلال در حالی برگزار شد که خبری از محمدحسین مرادمند مدافع آبی‌ها در عکس‌های ارسالی از تمرین عصر امروز نبود تا غایب این تمرین به نظر برسد. او در حالی جلوی قابل تصویری عکاس باشگاه استقلال حضور نداشت که ظهر امروز در باشگاه استقلال حضور یافت اما علت آن نامشخص بود.