به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در حالی از ۲۱ تیرماه به میزبانی بانکوک تایلند برگزار میشود که در این رقابتها احسان حدادی پرافتخارترین دوومیدانی کار ایران غایب است.
حدادی در مسابقات قهرمانی آسیا ۶ مدال طلا داشته و در آخرین دوره برگزاری این رویداد در سال ۲۰۱۹ در دوحه قطر نیز با ثبت رکورد ۶۵ متر و ۹۵ سانتی متر باز هم مدال طلا گرفت.
این ملی پوش پرتاب دیسک که اولین دوومیدانی کار ایران در تاریخ بوده که صاحب مدال قهرمانی جهان و المپیک شده است چند سالی است پس از مصدومیتهای پی در پی روزهای کم فروغی را تجربه میکند اما همچنان این امیدواری وجود دارد که حدادی بتواند در بازیهای آسیایی پیش رو در هانگژو ایران را صاحب پنجمین مدال طلای خود در این رشته کرده و ضمن اینکه نام خود را به عنوان نخستین ورزشکار صاحب ۵ طلا در این رویداد ثبت میکند بلکه نام یک ورزشکار ایرانی را در این بحث در تاریخ ثبت کند.
رکورددار پرتاب دیسک آسیا بعد از حواشی زیاد قرار بود دو ماه در اردوی آمریکا باشد اما دو هفته قبل و تنها پس از یک ماه تمرین به ایران بازگشت. حتی اردوی داخلی حدادی هم به دلیل برخی ناهماهنگیها لغو شد تا رکورددار پرتاب دیسک ایران فعلاً در تهران به تمرین بپردازد.
نایب قهرمان بازیهای المپیک در گفتگوی خود با مهر از چالشهای پیش روی خود، توقع کسب پنجمین مدال در بازیهای آسیایی، پتانسیل دوومیدانی کاران در کسب مدال در آسیا و المپیک در صورت سرمایه گذاری بلند مدت، ضعفهای بزرگ دوومیدانی، احتمال خداحافظی اش از بازیهای آسیایی دوره بعد و عدم تمایلش برای ورود به عرصه مربیگری گفت.
مجوز شورای برون مرزی دوماهه بود
احسان حدادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوی آمریکا خوب بود، گفت: مجوز شورای برون مرزی برای من دو ماهه بود که یک ماهش را در آمریکا اردو زدم و یک ماه دیگر را قبل از بازیهای آسیایی در یک کشور دیگر یا اردو زده و یا در مسابقات مختلف شرکت خواهم کرد. بیشتر قصد دارم در مسابقات حضور داشته باشم تا اینکه به اردوی خارجی بروم. صحبتهایی هم در این رابطه با فدراسیون داشته و جلساتی هم برگزار کردهایم.
وی در مورد عدم حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا هم بیان کرد: از ابتدا قصد نداشتم در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شوم.
مگر ورزشکاران دیگر المپیکی بدون مربی تمرین میکنند؟
یکی از چالشهای احسان حدادی بعد از بازیهای المپیک توکیو بحث نبود مربی بود البته حدادی در برههای با هادی سپهرزاد و توکلی به تمرین پرداخت اما وی همیشه با یک مربی خارجی تمرین کرده و با مربیانش در اردوهای خارجی و داخلی حاضر بوده است اما مدتی است این مبحث بلاتکلیف است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مربی ندارد خاطرنشان کرد: مربی ندارم. من رفتم که با مربی ام در آنجا تمرین کنم اما مربی من چند سال قبل قرارداد داشت و الان دیگر قراردادی ندارد. از بعد از المپیک توکیو تنها تمرین میکنم. در حقیقت این مربی دورکاری میکرد اما در نهایت برای ادامه همکاری با فدراسیون به توافق نرسیدند و من در این سالها تنها تمرین کردهام. دلیل این مسئله هم این بوده که فدراسیون و این مربی در مسائل مالی به توافق نرسیدند.
وی با بیان اینکه اگر ورزشکاران المپیکی دیگر تنها تمرین میکنند من هم تمرین میکنم ولی این طور نیست، گفت: بدون مربی که تمرین نمیشود کرد. تا حالا دیدهاید ورزشکاری بدون مربی نتیجه بگیرد؟ اگر شما دیدهاید بگویید. من که ندیدهام.
رکورددار پرتاب دیسک آسیا با بیان اینکه وضعیت جسمانی خوبی دارد، بیان کرد: آسیب دیده بودم اما بهتر هستم و مدارا میکنم. تمرین کرده و زمستان خوبی را پشت سر گذاشتم. بدون برنامه ریزی هستم چون مربی ندارم و نمی دانم چه زمانی باید مسابقه بدهم و وقتی مربی نباشد نمی دانم کجا باید باشم و کجا نباید باشم. اگر فروردین ماه مسابقه میدادم باید ۶ ماه تا بازیهای آسیایی خودم را آماده نگه میداشتم و این زمان برای برنامه ریزی زیاد است و برای ورزشکار ۳۸ سالهای مثل من که خودم را ۶ ماه آماده نگه دارم سخت است.
شرایط اقتصادی کشور را درک میکنم
حدادی در خصوص اینکه برخی از شما این توقع را دارند که پنجمین طلای بازیهای آسیایی را بگیرید، هم این طور پاسخ داد: امسال در ورزش ماندم صرفاً برای اینکه از هاشم صیامی رئیس وقت فدراسیون و سجادی وزیر ورزش رخصت خواستم و گفتم اگر فکر میکنید میتوانید حمایت صد درصدی داشته باشید بمانم اما الان بدون مربی و امکانات استاندارد اولیه ۹ ماه در ایران و در کیش و مشهد تنها تمرین کردهام. البته حواشی هم بوده که میگویند حدادی میخواهد در آمریکا اردو بزند اما اگر احسان حدادی میخواست هزینه زیاد روی دست فدراسیون بگذارد در آمریکا میبود و به خانمها و آقایان میگفتم که باید هزینه کنند. من شرایط کشور را درک میکنم. در زمان بازیهای آسیایی جاکارتا، هزینه اقامت و مربی و سفر ماهی ۵۰ میلیون تومان میشد اما الان یک ماه هزینه آن هم در شرایطی که داخل کمپ نرفتم و مربی نداشتم ۷۰۰ میلیون میشود و تازه کلی هم از جیب پول دادهام.
پنجمین طلای بازیها افتخار حدادی نیست؛ افتخار ورزش ایران است
وی در همین خصوص ادامه داد: دوستان گفتهاند اگر ۵ طلای بازیهای آسیایی را بگیرید یک افتخار بزرگی برای ایران ثبت میشود. من چهار طلای بازیهای آسیایی را دارم، چند بار المپیک رفته و مدال المپیک و نقره جهان را دارم. برای کسب این مدالها زحمت کشیدهام که این اتفاقات رخ داده است نمیشود که ورزشکار تک تنها بدون مربی و بدون امکانات باشد و برود طلا بگیرد. درک میکنم هزینهها هست و از سر و ته همه چیز زدهایم و تمرین میکنیم.
حدادی تصریح کرد: با افشین داوری صحبت کردهام که با برنامهای که ارائه دادند، با ۵۵ جلسه خوب میتوانم رکورد بالای ۶۲ متر را پرتاب کنم و قطعاً مدال طلا میگیرم. کارشناسان میگویند فقط باید استانداردهای اولیه رعایت شود. ما نمیخواهیم رقابتی کنیم و روی کسی بایستیم. درخواستم این بوده که در صورت بودن امکانات و شرایط اگر این مدال را کسب کنم، جزو معدودترین ورزشکاران آسیا خواهم شد که ۵ طلای بازیهای آسیایی را میگیرد و این افتخار تنها برای احسان حدادی نیست بلکه برای کل ورزش کشور بوده و در تاریخ بازیهای آسیایی ثبت میشود. به هر حال الان شرایط بدنی و امکانات من مانند ۱۰ سال قبل نیست.
دوومیدانی مظلوم واقع شده است
وی با اشاره به اینکه ۱۰ سال پیش وقتی که مدال قهرمانی جهان گرفتم و بعد از آن مدال المپیک امکانات فراهم بود گفت: حتی در برههای با وجود اینکه سرپرست داشتیم اما امکانات بود و مدال گرفتیم. برای ورزشکار باید مکان آرام و شرایط نرمال باشد. معتقدم باید امکانات فراهم شود و در این زمان دوومیدانی خیلی مظلوم واقع شده است. اسم وزیر ورزش ما این است که دوومیدانی کار بوده! توقع زیادی از وزیر داریم که هوای دوومیدانی را داشته باشد. دوومیدانی خیلی جایگاهش بالاست و میتواند کارهای بزرگی کند. دوومیدانی در المپیک و بازیهای آسیایی میتواند دو رقمی مدال بگیرد و در المپیک کمک کند تا تعداد طلاهای ما دو رقمی شود. دوومیدانی ۴۰ مدال طلا در هر مسابقه رسمی دارد و یک تنه میتواند ۱۰ طلا بگیرد به شرط اینکه امکانات اولیه برایش فراهم شده و دوستان هم پای کار باشند و بخواهند.
وی با انتقاد از شرایط موجود و عدم شانس کسب مدال برای دوومیدانی در بازیهای آسیایی، بیان کرد: نباید دوومیدانی در گروه B باشد که شانس مدال حتی برای بازیهای آسیایی برایش قائل نباشند. برای دوومیدانی و برای رشتهای که مدال المپیک دارد این یک نقطه ضعف بزرگ است. این مسئله زمانی اتفاق افتاده که وزیر ورزش ما دوومیدانی کار است و آن وقت دوومیدانی شانس مدال ندارد.
دوومیدانی حمایت شود ۷ طلا در بازیهای آسیایی صید میکند
حدادی تاکید کرد: بارها گفتهام با برنامه ریزی میتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. روابط بین الملل هم مهم است و حرف اول ارتباطات با روسای فدراسیونهای دیگر است که متاسفانه به دلیل مشکلات مختلف این بخش ضعیف شده. با تقویت این ارتباطات میتوانیم اردوهای مشترک و مثمر ثمری داشته باشیم.
وی افزود: دوومیدانی کار باید تن به تن با ورزشکاران دیگر تمرین کند در حالی که برترین ورزشکاران ما در اینجا تمرین و مسابقه دهند رقیب ندارند اما در اردوهای خارجی با قهرمان جهان تمرین میکنند. این قهرمانان خارجی به راحتی اجازه نمیدهند کنارشان تمرین کنید. باید مسئولین بروند و با ارتباطات خوب بین المللی این امکان را برای ورزشکاران خودمان فراهم کنند. دوومیدانی ایران پتانسیل سرمایه گذاری دارد و اگر تنها ۶ سال در دوومیدانی سرمایه گذاری شود به شما قول میدهم که در بازیهای آسیایی ۷ طلا بگیرد و در مجموع بتوانیم ۲۰ مدال کسب کنیم.
رکورد سجاد مرادی در حد جهانی بود
ملی پوش پرتاب دیسک ایران گفت: ما در مسابقات مختلف میبینیم که چه ورزشکاران مستعدی وارد این رشته شدهاند، در این رشته استعدادهای زیادی داریم و وقتی این جوانها را میبینم لذت می برم. لازم نیست اسم آنها را ببرم اما اگر کار درست و بهترین برنامه ریزی و سرمایه گذاری و حمایت خوبی در این رشته بالاخص در پرتابها، دوهای استقامت و پرشها صورت بگیرد ما ورزشکاران خوبی داریم که روزی میتوانند در آسیا و جهان بدرخشند.
وی ادامه داد: ما روزی سجاد مرادی را داشتیم که رکوردش در حد جهان بود. رکورد سجاد کم نبود و ما نتوانستیم این استعداد را نگه داریم. با برنامه ریزی خوب و کارشناسی شده میتوانیم ورزشکاران جوان را تا بازیهای المپیک پیش ببریم و این پتانسیل هست که چندین مدال در المپیک داشته باشیم. بودجه خوب و پول که همینطوری به یک فدراسیون نمیدهند. باید مسئولان کار کنند و رئیس فدراسیون باید برود دنبال اسپانسر و حامی مالی و پول بیاورد. اسپانسر با برنامه میآید. همین طوری سرمایه گذاری نمیکند.
خداحافظی از بازیهای آسیایی
قهرمان پرتاب دیسک آسیا در مورد بازیهای المپیک پاریس و اینکه آیا قصد دارد بعد از بازیهای آسیایی برای حضور در این رویداد هم برنامه ریزی کند؟ هم گفت: برای حضور در المپیک پاریس هنوز تصمیم نگرفتهام. تصمیمی هم فعلاً برای خداحافظی نگرفتهام اما شاید اینجا آخرین بازیهای آسیایی باشد که شرکت کنم و دیگر در مسابقات بعدی نباشم.
من مربی خوبی نمیشوم
«شما ورزشکار باتجربهای هستی و در صورت خداحافظی از این رشته آیا قصد داری با ورود به عرصه مربیگری تجربیات خود را در اختیار ورزشکاران این رشته بگذاری؟» احسان حدادی در پاسخ به این پرسش گفت: من به کار مربیگری علاقه زیادی ندارم. از دو سال پیش پیشنهادات خوبی داشتم ولی علاقهای ندارم. شاید در بخشهای دیگر مثمر ثمر باشیم. مربیگری نیاز به صبوری و دنیای تجربه دارد. باید هر سال یک چیز جدید یاد بگیری و به روز باشی تا بتوانی در شرایط فعلی مسابقات حرفهای دوومیدانی ورزشکار تربیت کنی و این در شرایط فعلی کار سختی است. من شاید خیلی نتوانم در بخش مربیگری موفق باشیم خیلی از ورزشکاران المپیکی و مدال آور ایران هم هستند که مانند من هستند و با وجود افتخارات زیاد نتوانستهاند مربیان خوبی باشند.
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