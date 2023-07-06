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۱۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

واگذاری ۱۸۱ هکتار از اراضی ملی تربت حیدریه به طرح مسکن

واگذاری ۱۸۱ هکتار از اراضی ملی تربت حیدریه به طرح مسکن

مشهد ـ در راستای تحقق نهضت ملی مسکن ۱۸۱ هکتار از اراضی ملی واقع در حریم شهر تربت حیدریه به طرح ملی مسکن واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و مسئولین شهرستان تربت حیدریه در ۱۸۱ هکتار از اراضی ملی واقع در حریم شهر به طرح ملی مسکن واگذار شد.

علیرضا قادری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه اظهار کرد: قطعه زمینی به مساحت ۱۸۱ هکتار از اراضی منابع طبیعی به اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت‌حیدریه تحویل داده شد تا در فاز جدید نهضت ملی مسکن به متقاضیان این شهر واگذار شود.

وی افزود: زمین ۱۸۱ هکتاری مذکور در شمال شهرک ولیعصر شهر تربت حیدریه واقع شده است که به زودی به محدوده شهر الحاق می‌شود تا با برنامه ریزی های انجام شده حدود ۴ هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری برای ساخت واحدهای ویلایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار شود.

کد مطلب 5829072

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