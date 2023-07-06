واگذاری ۱۸۱ هکتار از اراضی ملی تربت حیدریه به طرح مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و مسئولین شهرستان تربت حیدریه در ۱۸۱ هکتار از اراضی ملی واقع در حریم شهر به طرح ملی مسکن واگذار شد.

علیرضا قادری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه اظهار کرد: قطعه زمینی به مساحت ۱۸۱ هکتار از اراضی منابع طبیعی به اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت‌حیدریه تحویل داده شد تا در فاز جدید نهضت ملی مسکن به متقاضیان این شهر واگذار شود.

وی افزود: زمین ۱۸۱ هکتاری مذکور در شمال شهرک ولیعصر شهر تربت حیدریه واقع شده است که به زودی به محدوده شهر الحاق می‌شود تا با برنامه ریزی های انجام شده حدود ۴ هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری برای ساخت واحدهای ویلایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واگذار شود.