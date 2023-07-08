قیمت سکه و طلا ۱۷ تیر۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۷ تیر سال ۱۴۰۲ با کاهش قیمت ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته قبل به ۲۸ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه هفته گذشته قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.
همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۱۳ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۸.۸۲۰.۰۰۰
|۶.۰۱۳.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۶۸۷.۰۰۰
|۲.۸۱۴.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۶۸۰.۰۰۰
|۴.۲۴۱.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۶۸۰.۰۰۰
|۴.۹۵۸.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۳۸۵.۰۰۰
|۳.۵۶۸.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۳۶۷.۸۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۱۵۷.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۳۳۶.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۲۶۱.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۲۵ دلار و ۳۰ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۵ دلار و ۳۰ سنت است.
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