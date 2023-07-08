قیمت سکه و طلا ۱۷ تیر۱۴۰۲/ سکه ۲۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۷ تیر سال ۱۴۰۲ با کاهش قیمت ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته قبل به ۲۸ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان رسیده است. البته دوشنبه هفته گذشته قیمت سکه امامی به ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.

همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۱۳ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۸.۸۲۰.۰۰۰ ۶.۰۱۳.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۶۸۷.۰۰۰ ۲.۸۱۴.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۶۸۰.۰۰۰ ۴.۲۴۱.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۶۸۰.۰۰۰ ۴.۹۵۸.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۳۸۵.۰۰۰ ۳.۵۶۸.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۳۶۷.۸۰۰ ۲۴ عیار ۳.۱۵۷.۰۰۰ طلای دست دوم ۲.۳۳۶.۰۰۰ مثقال طلا ۱۰.۲۶۱.۰۰۰ انس طلا ۱۹۲۵ دلار و ۳۰ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۵ دلار و ۳۰ سنت است.