زمینه مهارت آموزی طلاب دینی در دانشگاه علمی کاربردی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حجت الاسلام اسماعیلیان معاون اداری و مالی مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان رضوی در دیدار با رئیس واحد استانی با اشاره به برنامه های مرکز در حوزه معیشت و رفاه طلاب حوزه های علمیه گفت: یکی از بهترین راه های ارتقاء سطح رفاهیات طلاب حوزه های علمیه، مهارت آموزی آنان متناسب با حوزه کاری طلاب است و آموزش های مهارت محور برای آنان ضروری است.

معاون مرکز خدمات حوزه های علمیه یکی از اهداف این مرکز را توانمندسازی طلاب معرفی و افزود: طلاب علوم دینی باید در حوزه های مهارت آموزی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال ورود کنند و فعال باشند و در این زمینه دانشگاه جامع علمی کاربردی بستری مناسب برای فراگیری این مهارت ها ایجاد کرده است که طلاب می توانند از آن بهرمند شوند.

اسماعیلیان با تاکید بر اینکه خدمت دهی در حوزه مسکن، بیمه، سلامت و آموزش برای طلاب شیعه و سنی، اساتید حوزه و خانواده های آنان، برای این مرکز تعیین شده است افزود: از آنجا که مسئولیت ضمن خدمت کارکنان در بخش عمومی و برای معاونت ها بصورت تخصصی در حیطه وظایف این دانشگاه است، لذا می توانیم از تجربیات دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مهارت آموزی طلاب، اساتید و خانواده های آنان بهره ببریم.

ر ادامه دمحمدجواد حسین زاده سلجوقی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی نیز در این دیدار با معرفی اجمالی دانشگاه گفت: دانش آموختگان این دانشگاه با توجه به نوع آموزشی که دیده اند، نیازی به گذراندن دوره های تکمیلی ندارند چون آموزش ها در مراکز آموزش علمی کاربردی، علمی - مهارتی و در محیط واقعی کار انجام می شود.

وی اظهار کرد: بطور کلی آموزش در جهت توسعه مهارت و منجر به شغل از اهداف اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

وی افزود: دانشگاه در دوره جدید، مجوز تاسیس و راه اندازی مراکز جدید را صرفا با ضمانت اشتغال فارغ التحصیلان صادر می کند تا در حوزه مسوولیت اجتماعی خود در قبال حل معضل بیکاری جامعه نقشی موثر ایفا کند و در همین زمینه تعدادی از مراکز آموزشی استان برای پذیرش دانشجو در سال جدید خود، زمینه های اشتغال معرفی کردند.

سلجوقی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی این آمادگی را دارد تا برای ارتقاء سطح مهارت های طلاب علوم دینی زمینه هر نوع همکاری را فراهم آورد همچنین در حوزه آموزش های کوتاه مدت و صلاحیت حرفه ای، دانشگاه دارای ظرفیت های زیادی برای کمک به حوزه های علمیه است.