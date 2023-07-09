به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اگر از پارک آب و آتش تهران عبور کنیم جمعی از جوانان را میبینیم که از شهروندانی که برای داشتن اوقات فراغت به پارک آمدهاند میزبانی کرده و برنامههایی را برای آنان اجرا میکنند.
یک گروه دعوت متشکل از تعدادی دختر و پسر با شکلات و بادکنک از عابران و شهروندان حاضر در پارک میخواهد که وارد محدوده آماده شده آنان شوند. دور میزهای ۱۲ نفره بنشینند؛ پذیرایی شوند و در مورد مسائل مختلف با یکدیگر بحث و بررسی داشته باشند.
در این مراسم؛ میزهایی تعبیه شده است تا میهمانان دور هم جمع شوند. یک میزبان برای هر میز انتخاب شده است که با اجرای خود با کمک میهمانان یک موضوع مشخص را دنبال کنند.
در حین بحث و گفتوگو مردم، کودکان مشغول بازی و ساخت کاردستی هستند و عده دیگر مشغول گرفتن عکس یادگاری در یک فضای جذاب که پیش از این تعبیه شده است.
این یک برنامه فرهنگی شاد از سوی یک گروه جهادی به مناسبت هفته ولایت و عید غدیر است.
در ایام عید ولایت گروههای متعددی در سراسر کشور به اجرای برنامههای فرهنگی پرداختند. اگر چه شکل و ظاهر برنامهها تفاوت زیادی با هم دارد اما هدف همه این گروهها ابراز عشق و ارادت به امیرالمومنین علی (ع) است.
یکی از این گروههای فرهنگی گروه فرهنگی میراث است.
علی ملایری مسئول اجرایی گروه میراث در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: گروه میراث از سال ۹۸ آغاز به کار کرد و در مناسبتهای مختلف اعیاد، مناسبتها برنامههای متفاوتی مانند تاک شو و برنامه میز را اجرا کرده است. گروه میراث چند تئاتر خیابانی و طرحهای خیریهای را هم در طول سال داشته است. این سبک از اجرای برنامه را سالهاست که اعضای گروه اجرا میکنند و گروه میراث تنها از سال ۹۸ این شکل از فعالیت مذهبی را به همراه این افراد داشته است و هدف ما هم چیزی نیست جز اینکه غدیر را همه باید به همدیگر برسانیم.
ملایری در خصوص تعداد شرکت کنندگان حاضر در مراسم گفت: شب اول با اینکه خیلی دیر شروع کردیم از حدود ۱۲۰۰ نفر پذیرایی کردیم و که از این تعداد حداقل با هزار نفر صحبت شده است. روزانه حدود ۲۰۰۰ نفر از این مجموعه فرهنگی و تبلیغی ما استفاده میکنند.
ما در جایی که از قبل پیش بینی جشن غدیر نشده بود حاضر شدیم و از مردم دعوت کردیم که به جشن اهل بیت بیاییند.
مسئول اجرایی گروه میراث خاطر نشان کرد: هر ارائه به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است و پس از اجراها از مهمانان میخواهیم فرمهای نظرسنجی خود را تکمیل میکنند. برخی از خانوادهها میتوانند همچنین در لوکیشن جذابی که گروه فرهنگی میراث در نظر گرفته است عکسهایی یادگاری خود را هم بگیرند. ما هم میتوانیم از آنها عکس بگیریم و در محل عکسها را برایشان حاضر کنیم.
ملایری خاطر نشان کرد: بخش جذابی هم برای غرفه کودک داریم که کودکان زیر ۱۰ سال در آنجا حضور پیدا میکنند؛ کاردستیهایی را درست میکنند و در زمانی که والدینشان مشغول بحث و صحبتند سرگرم هستند.
سید علیرضا هزاوه که مربی فرهنگی است و در این گروه هم یکی از مجریان فعال میزهاست؛ در گفتوگو با مهر گفت: تفاوت عمده فعالیت ما با گروههای مردمی که در جشن ده کیلومتری حاضر بودن این بود که ما در جایی که از قبل پیش بینی جشن غدیر نشده بود حاضر شدیم و از مردم دعوت کردیم که به جشن اهل بیت بیاییند.
هزاوه با بیان اینکه مجری با توجه به شرایط سنی میهمانان انتخاب میکند که در مورد چه موضوعاتی صحبت کند؛ گفت: دوستان ما در حوزه نگارش متن و سناریو، متون مختلف و متنوعی را آماده کردند. یکی از محتواهای سناریوهای ما با اشاره به بازی مافیاست و اشاره به این دارد که شناختن حق از باطل گاهی سختتر از شناختن شهروند از مافیاست.
این برنامه به مدت یک هفته از روز یکشنبه یازدهم تیر آغاز شده و تا پایان روز یکشنبه هجدهم تیر در بوستان آب و آتش در جنب مجسمه فانوس کنار پل طبیعت برگزار میشود.
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