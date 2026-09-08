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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۳

یادبود حرم حضرت معصومه (س) به معاون اول رئیس‌جمهور اهدا شد

یادبود حرم حضرت معصومه (س) به معاون اول رئیس‌جمهور اهدا شد

قم- در پایان نشست کارگروه ملی زیارت، امام جمعه قم از معاون اول رئیس‌جمهور با اهدای یادبود آستان مقدس حضرت معصومه(س) تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه ملی زیارت که به میزبانی قم و در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، حضور یافت.

در پایان این نشست، آیین تقدیر از معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و آیت‌الله سیدمحمد سعیدی به نمایندگی از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، یادبودی از این بارگاه ملکوتی را به وی اهدا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم و امام جمعه قم این یادبود را به پاس خدمات و فعالیت‌های محمدرضا عارف در دولت به معاون اول رئیس‌جمهور تقدیم کرد.

این آیین پس از پایان نشست کارگروه ملی زیارت و در حاشیه این برنامه انجام شد.

نشست کارگروه ملی زیارت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با میزبانی قم و با حضور استانداران فارس، خراسان رضوی و قم در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات و پیشنهادهای استان های زیارتی کشور در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به زائران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 6941793

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