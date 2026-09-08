به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف شامگاه سهشنبه در نشست کارگروه ملی زیارت که به میزبانی قم و در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، حضور یافت.
در پایان این نشست، آیین تقدیر از معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و آیتالله سیدمحمد سعیدی به نمایندگی از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، یادبودی از این بارگاه ملکوتی را به وی اهدا کرد.
نماینده ولیفقیه در استان قم و امام جمعه قم این یادبود را به پاس خدمات و فعالیتهای محمدرضا عارف در دولت به معاون اول رئیسجمهور تقدیم کرد.
این آیین پس از پایان نشست کارگروه ملی زیارت و در حاشیه این برنامه انجام شد.
نشست کارگروه ملی زیارت به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با میزبانی قم و با حضور استانداران فارس، خراسان رضوی و قم در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و مهمترین موضوعات و پیشنهادهای استان های زیارتی کشور در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به زائران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
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