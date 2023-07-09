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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان کشف شد

۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان کشف شد

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق جا ساز شده در یک دستگاه خودرو وانت نیسان در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی عباس زاده محمودی از کشف سوخت قاچاق خبر داد و گفت: پرونده رسیدگی به کشف ۲ هزار و ۱۵۴ لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۸۰۶ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان زاهدان ارسال شد.

وی افزود: شعبه با توجه به بررسی مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سوخت‌های کشف شده نیز به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد تا در شبکه قانونی توزیع شود.

کد مطلب 5831525

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