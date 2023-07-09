۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی عباس زاده محمودی از کشف سوخت قاچاق خبر داد و گفت: پرونده رسیدگی به کشف ۲ هزار و ۱۵۴ لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۸۰۶ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان زاهدان ارسال شد.

وی افزود: شعبه با توجه به بررسی مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سوخت‌های کشف شده نیز به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد تا در شبکه قانونی توزیع شود.