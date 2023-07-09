بحران پروازهای مستقیم میان مصر و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دو هفته قبل بود که گزارشهای رسانههای عبری زبان از تشدید بحران پروازهای هوایی مستقیم میان اراضی اشغالی و مصر خبر دادند؛ بحرانی که با حرف و حدیثها در خصوص توقف پروازهای مستقیم میان فرودگاه بن گوریون و شهر شرم الشیخ مصر از سوی رژیم صهیونیستی همراه شده است.
رسانهها خبر دادند که توقف رسمی این پروازها میان رژیم صهیونیستی و مصر، به معنی کاهش سطح روابط دوجانبه میان تل آویو و قاهره خواهد بود.
رسانههای عبری زبان دو هفته قبل گزارش داده بودند که قرار است نشستهایی در خصوص توقف یا تداوم پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر، از سوی مسئولان رژیم صهیونیستی برگزار شود.
این رسانهها گزارش دادند که توقف پروازهای هوایی پیامدهای سیاسی و امنیتی خواهد داشت و احتمالاً به معنی کاهش روابط سیاسی میان مصر و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
رسانههای خبری امروز گزارش دادهاند که یک هیأت امنیتی از سوی رژیم صهیونیستی به زودی به مصر سفر خواهد کرد تا با برگزاری نشستهایی با مسئولان این کشور، بحران به وجود آمده در خصوص پروازهای هوایی را بررسی کند.
این هیأت صهیونیستی متشکل از نمایندگان به اصطلاح شورای امنیت ملی و سرویس شاباک و وزارت ترابری رژیم صهیونیستی خواهد بود.
خط هوایی مستقیم میان تل آویو و شرم الشیخ از بیش از یک سال گذشته با هدف تقویت روابط دوجانبه و افزایش سفرهای صهیونیستها به مناطق گردشگری سینای مصر، راه اندازی شده است. مناطق جنوبی استان سیناء مصر به ویژه شهر شرم الشیخ از مقاصد اصلی صهیونیستها برای گردش و تفریح به حساب میآید به طوری که شرکتهای هوایی در اراضی اشغالی به صورت هفتگی ۱۳ پرواز به این مناطق انجام میدهند.
لازم به ذکر است که انتقادات مصریها طی دوره اخیر علیه یورشهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری و پیامدهای تداوم چنین حملاتی علیه فلسطینیها، افزایش یافته است.
همچنین رسانههای خبری گزارش دادند که علت این بحران به وجود آمده میان مصر و رژیم صهیونیستی، احتمالاً به عملیات ضدصهیونیستی یک سرباز مصری در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی در تاریخ ۳ ژوئن گذشته و هلاکت سه نظامی صهیونیست، برمی گردد.
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