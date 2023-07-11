جزئیات اولین پرواز مستقیم میان ایران و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مصری بوابه الفجر، احمد عیسی وزیر گردشگری مصر اعلام کرد: مصر میزبان اولین پروازهای مستقیم از تهران است که این از طریق فرودگاه بین المللی شرم الشیخ انجام خواهد شد.

وی افزود: اوایل سال جاری میلادی درخواست‌هایی برای برقراری پرواز میان دو کشور ارائه شده بود و طی این مدت برنامه‌های گردشگری ویژه آنان و رزرو هتل و نوع گردشگری مشخص شده از سوی آنها مطابق با قوانین وزارت گردشگری مصر مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: در اولین پرواز ۲۵ گردشگر ایرانی به مصر خواهند آمد و برنامه آنها تنها محدود به گردشگری ساحلی در جنوب سینا، نوبیع و طابا خواهد بود و هیأتی از اداره گردشگری از آنها استقبال خواهند کرد.

این در حالی است که امروز یک دیپلمات ارشد مصری به العربی الجدید اعلام کرد که در روزهای اخیر مذاکراتی میان مقامات ایران و مصر برگزار شده و در آن توافق شده که طرفین مجموعه‌ای از دیدارهایی برای بررسی مسائل مورد اهتمام تصمیم‌گیرندگان اصلی دو کشور را آغاز کنند.

این مقام افزوده است که این تصمیم شبیه همان مذاکراتی است که هم‌اکنون میان ترکیه و مصر جریان دارد.

به گفته این مقام که نخواسته نامش فاش شود، در حال حاضر کمیته مشترکی میان دو کشور تشکیل شده که مسئول هماهنگ‌سازی اقدامات لازم برای ازسرگیری روابط دو کشور و تعیین پرونده‌های مورد اختلاف است.

این دیپلمات مصری اعلام کرد که در سایه تغییراتی که منطقه شاهد آن است، طرفین تمایل جدی به گسترش روابط دارند.