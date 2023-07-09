به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان در هجدهمین مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: هزینه زندگی بازنشستگان با افزایش جمعیت خانواده مثل ازدواج فرزندان و تولد نوه‌ها نسبت به شاغلین بیشتر است که دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و مجلس شورای اسلامی انقلابی در حال چاره‌جویی برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان هستند.

وی افزود: رئیس‌جمهور محترم عقیده دارد هیچ مسئله و مشکلی در کشور نباید لاینحل بماند و در موضوع همسان‌سازی حقوق و رفع مشکلات همه حقوق‌بگیران خصوصاً بازنشستگان مجدانه در تلاش هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه‌ای به بازنشستگان و پیشکسوتان دستگاه متبوع خود داشته باشند، گفت: با عزم و اراده‌ی قوی خود را متعهد می‌دانیم؛ همانطور که به شاغلین توجه داریم، پیشکسوتان را نیز مورد توجه قرار دهیم.

قاسمی‌فرزاد خاطرنشان کرد: امکانات و رفاهیات مجموعه‌ها و دستگاه‌ها باید هم‌سطح با شاغلین، در اختیار بازنشستگان نیز قرار گیرد، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیاری بر این سرزمین تحمیل کردند که هدف آنها فروپاشی این کشور است.