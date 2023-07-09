به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان در هجدهمین مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: هزینه زندگی بازنشستگان با افزایش جمعیت خانواده مثل ازدواج فرزندان و تولد نوهها نسبت به شاغلین بیشتر است که دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و مجلس شورای اسلامی انقلابی در حال چارهجویی برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان هستند.
وی افزود: رئیسجمهور محترم عقیده دارد هیچ مسئله و مشکلی در کشور نباید لاینحل بماند و در موضوع همسانسازی حقوق و رفع مشکلات همه حقوقبگیران خصوصاً بازنشستگان مجدانه در تلاش هستند.
استاندار همدان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی توجه ویژهای به بازنشستگان و پیشکسوتان دستگاه متبوع خود داشته باشند، گفت: با عزم و ارادهی قوی خود را متعهد میدانیم؛ همانطور که به شاغلین توجه داریم، پیشکسوتان را نیز مورد توجه قرار دهیم.
قاسمیفرزاد خاطرنشان کرد: امکانات و رفاهیات مجموعهها و دستگاهها باید همسطح با شاغلین، در اختیار بازنشستگان نیز قرار گیرد، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینههای بسیاری بر این سرزمین تحمیل کردند که هدف آنها فروپاشی این کشور است.
نظر شما