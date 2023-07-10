به گزارش خبرنگار مهر، جابر معظم نژاد ظهر دوشنبه در بازدید از محور پارس آباد با اشاره به اجرای ۴۷ کیلومتر روکش آسفالت طی ۳ ماهه گذشته سال جاری در راههای اصلی، فرعی و روستایی استان اردبیل، اظهار کرد: از این میزان ۱۷ کیلومتر در راههای اصلی و فرعی و ۳۰ کیلومتر نیز در راههای روستایی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۴۳ هزار متر مربع راههای اصلی و فرعی و روستایی اردبیل عملیات رفع چاله و لکهگیری انجام شده است، تصریح کرد: در مدت یاد شده ۴ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از کانالهای طرفین راه اصلاح و بازسازی شده است.
رئیس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل در مدت یاد شده از رگلاژ و تسطیح ۲ هزار کیلومتر از راههای شنی در راههای اصلی، فرعی و روستایی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۵۴ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و اصلاح پیچ در راههای استان انجام شده است.
معظم نژاد با اشاره به بازگشایی ۳۳۸ مقطع از مسیرهای مسدود شده بر اثر سیل گفت: شنریزی حدود ۵۷ هزار متر مکعب از راههای شنی، اجرای رگلاژ در ۱۲۰ هزار متر مربع راهها، درزگیری ۱۲ هزار و ۲۰۰ متر از راههای آسفالته در راههای اصلی، فرعی و روستایی از دیگر فعالیتهای انجام شده در مدت ۳ ماهه گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵ هزار کیلومتر از حریم راه استان اردبیل در فصل بهار تسطیح شده است، ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۷ هزار متر مکعب عملیات ریزش برداری توسط راهداران انجام شده است.
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