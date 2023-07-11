اجرای طرح اوقات فراغت ویژه شهروندان گرگانی در ۸ رشته ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم علمی با اشاره به تدوین و اجرای برنامههای مختلف فرهنگی و ورزشی برای غنیکردن اوقات فراغت گروههای هدف اظهار کرد: طرح اوقات فراغت در معاونتهای مختلف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در حال پیگیری و اجراست و خانوادهها میتوانند برای بهرهمندی فرزندان خود از این کلاسها و دورهها به خانههای فرهنگ، سرای محلات و سالنها و مجموعههای ورزشی تحت مدیریت این سازمان مراجعه کنند.
وی افزود: در حوزه ورزش طرح اوقات فراغت در ۸ رشته شامل فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، رزمی، ایروبیک، ژیمناستیک و کشتی در حال برگزاری است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان با بیان اینکه کودکان و نوجوانان از ۶ تا ۱۶ سال میتوانند در طرح اوقات فراغت ثبتنام کنند، افزود: این طرح در سالنهای ورزشی امام رضا (ع)، علیمحمدی و خانه کشتی برگزار میشود.
علمی درباره شهریه کلاسهای طرح اوقات فراغت هم گفت: سعی شده شهریه این کلاسها بهگونهای تنظیم شود که همه شهروندان بتوانند از آن برخوردار شوند. شهریه دوره سه ماه تابستان این کلاسها ۶۰۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۵ ایستگاه تندرستی در سطح شهر گرگان گفت: بهمنظور ارتقای سلامت عمومی جامعه و ترویج فرهنگ ورزش همگانی ۲۵ ایستگاه تندرستی در بوستانها و مجموعههای فرهنگی و ورزشی شهر گرگان فعال است که خدمات رایگان ورزشی به شهروندان ارائه میدهد.
علمی تصریح کرد: فعالیتهای ورزشی ایستگاههای تندرستی با حضور مربیان و کارشناسان ورزشی انجام میشود و شرکتکنندگان از مشاورههای تخصصی از جمله در زمینه تغذیه سالم نیز استفاده میکنند.
نظر شما