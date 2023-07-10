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۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۷

یک تغییر در بازار فرابورس

یک تغییر در بازار فرابورس

ضرایب A و B برای محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق با درآمد ثابت تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سروش خواجه حق وردی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، طی اطلاعیه‌ای به کارگزاران، فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از تغییر ضرایب A و B برای محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق با درآمد ثابت خبر داد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

بر اساس صورت جلسه هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ضرایب A و B برای محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله استاندارد با دارایی پایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و اوراق با درآمد ثابت تغییر یافت.

یک تغییر در بازار فرابورس

کد مطلب 5833139

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