یک تغییر در بازار فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، سروش خواجه حق وردی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، طی اطلاعیهای به کارگزاران، فعالان و سرمایهگذاران بازار سرمایه از تغییر ضرایب A و B برای محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و اوراق با درآمد ثابت خبر داد.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
بر اساس صورت جلسه هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ضرایب A و B برای محاسبه وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله استاندارد با دارایی پایه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و اوراق با درآمد ثابت تغییر یافت.
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