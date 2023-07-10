پرونده کوتاه مدت ثبت بافت تاریخی یزد به تایید یونسکو رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی در نشست مراسم ثبت جهانی یزد که در خانه تاریخی حیرانی و با حضور هیئت‌های اعزامی شهرهای یاسبرین مجارستان و گیومری ارمنستان برگزار شد، با اشاره به اینکه امسال ششمین سالگرد ثبت بافت تاریخی شهر میراث جهانی یزد است، اظهار داشت: پس از ثبت جهانی یزد و در سال ۱۳۹۶ امکان برگزاری مراسم نکوداشت و پاسداشت ثبت جهانی به دلیل شیوع بیماری کرونا فراهم نشد.

وی ادامه داد: سال گذشته این مراسم به دستور استاندار یزد برگزار شد و امسال دومین دوره این برنامه با همکاری اتاق بازرگانی، شهرداری یزد و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با بیان اینکه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد صرفا به دلیل آثار تاریخی نبوده بلکه یزد و یزدی بودن به ثبت جهانی رسیده، گفت: تاکید ما این است که صداقت، درستی، تولید و کارآفرینی و همزیستی ادیان از جمله مواردی است که در پرونده ثبت جهانی یزد مطرح شده است.

آخوندی با اشاره به اینکه یزد از ظرفیت‌های زیادی در حوزه گردشگری برخوردار است، گفت: اینکه گفته شود ما فقط معماری گلین را به ثبت رساندیم اشتباه است و همه این موارد باعث شد که این افتخار برای یزد به وجود آید.

وی با بیان اینکه برنامه ثبت جهانی یزد در سه دوره تدوین شده، گفت: یک برنامه چهارساله به عنوان برنامه کوتاه مدت از ۹۶ تا ۱۴۰۰، یک برنامه ۱۰ ساله به عنوان برنامه میان مدت و یک برنامه ۲۵ ساله به عنوان برنامه بلندمدت به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با تاکید بر اینکه در اجلاس جهانی یونسکو در سال ۱۴۰۰ برنامه اولیه ثبت جهانی یزد به تایید رسید و الان در مرحله دوم هستیم که پرونده آن آماده است و کار بسیار خوبی در این حوزه انجام شده است.

آخوندی گفت: برنامه ۱۰ ساله بیشتر با رویکرد ساختارهای فیزیکی بافت تاریخی، زیرساخت‌ها و همچنین بحث اصلی و مهم آن احیای سکونت در بافت تاریخی یزد است و چیزی که باید در این زمان به آن برسیم این است که تمام منازل و خانه‌های این بافت ساکنان بومی با فرهنگ بومی داشته باشند.

وی ادامه داد: لازم است از کسانی که این بافت را ایجاد کردند و کسانی که فرهنگ اصیل یزد را در این بافت حفظ کردند یاد کنیم و به تقدیر از آنها بپردازیم.