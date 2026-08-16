کوروش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیمهای ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد:در مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا ما در بخش پسران معمولاً پرقدرت عمل میکنیم، اینجا به نظر من خیلی پرقدرتتر عمل کردیم. در بخش دختران هم اکثر دختران وزنهبردار مدال گرفتند و نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشتند. اولین بار روی سکو قرار گرفتند و من فکر میکنم میتوان نمره قبولی به فدراسیون و کادر فنی داد. قطعاً نکاتی هم هست که حتماً در جلساتی که در فدراسیون میگذارد حتماً راجع به آن صحبت خواهد شد، ولی در کل به نظر من خوب کار کردند. تیم وزنهبردایر دختران خوب کار کردند و میشود بیشتر از قبل امیدوار بود.
کارشناس وزنهبرداری در پاسخ به این سوال که برخی وزنهبرداران مثل مهسا بهشتی در رده جوانان بدون مسابقه به مدال طلا رسید، آیا این مسئله نشاندهنده پایین بودن سطح مسابقات قهرمانی آسیا بوده است، گفت: نه من چنین نظری ندارم. به نظرم با توجه به اینکه مهسا بهشتی خیلی خوب کار کرد این اتفاق افتاد. من این بخش قضیه را از این جهت مثبت میبینم که دختران ایران عملکرد خوبی داشتند و توانستند در رده نوجوانان به مدال طلا برسند و در رده جوانان نیز چند وزنهبردار ایرانی عملکرد بسیار خوبی داشتند.
باقری افزود: البته همه وزنهبرداران دختر ایران در مجموع عملکرد خوبی داشتند، اما چند نفر از آنها بسیار عالی ظاهر شدند. یکی از آنها مهسا بهشتی بود که به هر حال میتوان در آینده بیشتر به او امیدوار بود. باید توجه داشته باشیم که این رقابتها، مسابقات قهرمانی قارهای بود و طبیعتاً سطح رقابتها نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود. بنابراین، من چندان با این دیدگاه که سطح مسابقات پایین بوده، موافق نیستم.
وی با اشاره به حضور وزنهبرداران ایران در جمع برترینهای آسیا اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب این مسابقات هم این بود که در فهرست نهایی، سه نفر از وزنهبرداران پسر در جایگاههای اول، دوم و سوم بهترینهای وزنهبرداری آسیا قرار گرفتند. در بخش دختران هم فکر میکنم هاجر معینی در این فهرست جایگاه هشتم را به دست آورد، اگر اشتباه نکنم نفر دوازدهم بود. در مجموع، در فهرست ۴۰ وزنهبردار برتر آسیا، تعداد قابل توجهی از نمایندگان ایران حضور داشتند که این موضوع باعث خوشحالی است. این مسئله نشان میدهد که وزنهبرداران ما از نظر رکوردی نیز تا حدود زیادی توانستند انتظاراتی را که از آنها داشتیم را برآورده کنند.
باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به قهرمانی تیم پسران ایران در جهان، قرار گرفتن این تیم در جایگاه سوم آسیا را میتوان نشانه افت عملکرد دانست یا خیر، گفت: قطعاً نکاتی وجود دارد که باید درباره آنها صحبت شود و یکی از آنها همین موضوع است. ما در بخش دختران و پسران اوتی داشتیم. پسران وزنهبرداری نکات مثبت زیادی داشتند، اما وقتی یک وزنهبردار اوت میکند، امتیاز زیادی از دست میرود و همین مسئله شانس قهرمانی تیم را کاهش میدهد. در بخش دختران هم همین اتفاق افتاد و اگر اشتباه نکنم، یک یا دو نفر اوت شدند که این موضوع از نظر تیمی به تیم لطمه میزند.
کارشناس وزنهبرداری تأکید کرد: با این حال، من شخصاً بیشتر از هر چیز به عملکرد مدالی تیم توجه میکنم و معتقدم بچههای ما از این نظر فوقالعاده ظاهر شدند. البته اوتهایی که داشتند روی نتیجه امتیازی تیم تأثیر گذاشت و باعث شد نتوانند عنوان قهرمانی را به دست بیاورند، اما عملکرد آنها از نظر کسب مدال بسیار خوب و قابل توجه بود.
باقری درباره عملکرد دختران وزنهبرداری ایران و چشمانداز این تیم نیز گفت: من در این زمینه هیچ تردیدی ندارم. دختران ما در همین مدت کوتاهی که در جریان فعالیتشان بودهام، پیشرفت بسیار خوبی داشتهاند. فکر میکنم در حدود یک سال و خردهای که الهام حسینی و همکارانش هدایت این تیم را بر عهده دارند، تا حدود زیادی توانستهاند انتظارات را برآورده کنند.
کارشناس وزنهبرداری در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره انتخاب سجاد انوشیروانی به عنوان دبیر کل آسیای میانه و تأثیر این جایگاه برای وزنهبرداری ایران اظهار کرد: من فکر میکنم سجاد انوشیروانی میتواند جایگاههای بسیار بهتری از این داشته باشد، اما به نظرم باید این مسیر را پلهپله طی کرد. آسیای میانه با توجه به اینکه این بخش جغرافیایی در وزنهبرداری بسیار فعال و حائز اهمیت است، میتواند برای انوشیروانی رئیس فدراسیون سکوی پرتابی برای حضور در پستهای بالاتر باشد. البته موضوع فقط سجاد انوشیروانی نیست؛ به نظر من حق وزنهبرداری ایران است که در پستهای بالاتر حضور داشته باشد. امیدوارم این جایگاه نقطه شروع خوبی برای سجاد انوشیروانی و وزنهبرداری ایران باشد.
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