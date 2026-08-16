یک بازیکن گلزن ثابت استقلال در هفته اول لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل بیستوششم رقابتهای لیگ برتر را با نمایشی قدرتمند آغاز کرد و آبیپوشان موفق شدند در نخستین دیدار خود با نتیجه ۴ بر صفر از سد مس شهربابک عبور کنند تا شروعی امیدوارکننده در فصل جدید داشته باشند.
یکی از نکات جالب این دیدار، گلزنی محمدحسین اسلامی بود. وینگر استقلال که در نیمه دوم وارد زمین شد، خیلی زود توانست تأثیرگذاری خود را نشان دهد و گل سوم آبیپوشان را به ثمر برساند تا در پیروزی پرگل تیمش نقش داشته باشد.
گلزنی اسلامی در نخستین بازی فصل اتفاقی تکراری برای این بازیکن محسوب میشود. او فصل گذشته نیز در اولین دیدار استقلال در لیگ بیستوپنجم مقابل تراکتور موفق شده بود تک گل آبیپوشان را به ثمر برساند؛ گلی که در نهایت سه امتیاز ارزشمند را برای استقلال به همراه داشت.
به این ترتیب، اسلامی برای دومین فصل متوالی در نخستین بازی استقلال در لیگ برتر موفق به گلزنی شد تا شروع فصل برای این بازیکن بار دیگر با گل همراه باشد. نکته جالب اینکه او در فصل گذشته گل نخست استقلال در هفته اول را به ثمر رساند و این فصل نیز در حالی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، یکی از چهار گل تیمش مقابل مس شهربابک را به نام خود ثبت کرد.
عملکرد اسلامی در این دو مسابقه نشان میدهد او در هفته نخست لیگ برتر برای استقلال بازیکنی تأثیرگذار بوده و حالا باید دید این روند گلزنی در ادامه فصل بیستوششم نیز برای وینگر آبیپوشان ادامه خواهد داشت یا خیر.
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