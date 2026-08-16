کسب ۲ رتبه خبرگزاری مهر مازندران در نهمین اشکواره حسینی آمل

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی اشکواره حسینی در آمل برگزار شد و خبرگزاری مهر مازندران با کسب دو عنوان در بخش‌های گزارش و چندرسانه‌ای، در جمع برگزیدگان این رویداد فرهنگی و رسانه‌ای قرار گرفت.

در این جشنواره، علیرضا نوری مدیر خبرگزاری مهر مازندران، موفق شد رتبه سوم بخش گزارش را به دست آورد. همچنین سمانه قلی‌پور، دیگر خبرنگار مهر مازندران، در بخش چندرسانه‌ای عنوان شایسته تقدیر را کسب کرد.

نهمین جشنواره بین‌المللی اشکواره حسینی با محوریت فرهنگ عاشورا و جلوه‌های مختلف حماسه حسینی برگزار شد و آثار متعددی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در آن به رقابت پرداختند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در این دوره حدود ۱۳ هزار اثر از نقاط مختلف کشور و همچنین هفت کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

آیین اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی اشکواره حسینی با حضور مسئولان، هنرمندان، اصحاب رسانه و برگزیدگان در شهرستان آمل برگزار و از صاحبان آثار برتر تجلیل شد.