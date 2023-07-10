احمد محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای استان را ۱۱ مرکز اعلام کرد و اظهار داشت: در سال تحصیلی گذشته ۱۰ هزار دانشجو در رشته های مختلف در این مراکز تحصیل می کردند.

وی عنوان کرد: این دانشگاه دارای ۷۸ رشته کاردانی ، ۵۰ رشته کارشناسی ناپیوسته و پنج رشته کارشناسی پیوسته است.

محتشمی با بیان اینکه آزمون رشته های کاردانی و کارشناسی سوم شهریورماه برگزار می شود، افزود: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه ۳۶ نفر است و حدود هزار استاد مدعو نیز در این دانشگاه مشغول تدریس هستند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد با اشاره به مهارت محور بودن تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد: دانشجویان این دانشگاه در برخی رشته ها ۱۰۰ درصد جذب بازار کار شده اند و حتی یک بیکار نیز در برخی رشته ها وجود ندارد.

وی همچنین از راه اندازی مرکز رشد علم و فناوری در این مرکز آموزشی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در مهر ماه هم نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانشجویان این دانشگاه برپا می شود.

محتشمی در مورد خوابگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد اظهار داشت: مساحت خوابگاه‌های این دانشگاه ۳۱ هزار و ۹۸۴ متر مربع و اماکن ورزشی آن نیز ۴۰ هزار متر مربع است که در اختیار دانشجویان غیربومی قرار گرفته است.