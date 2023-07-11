سالانه ۸۰۰ تن «بامیه» از سطح مزارع ایلام برداشت می شود

آذرنوش عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رسیدن فصل تابستان، بازار برداشت محصول بامیه برای کشاورزان استان ایلام داغ شده است.

وی گفت: امسال ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام زیر کشت بامیه رفته است که متوسط برداشت این محصول در هر هکتار چهار تن است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود ۸۰۰ تن بامیه مرغوب برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به اینکه فروش محصول بامیه درآمد خانواده‌های زیادی را نیز در این منطقه تامین کرده است، افزود: شهرستان‌های دره شهر، بدره، سیروان، سرابله و مهران از عمده‌ترین شهرستان‌های تولید کننده این محصول در استان هستند.

عموزاده اضافه کرد: کم آب بر بودن این محصول، مقاوم در برابر آفات بودن و صرفه اقتصادی داشتن باعث شده تا کشاورزان استان به کشت این محصول اقتصادی و پرطرفدار روی بیاورند.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام به دلیل اقلیم مناسب از قطب‌های تولید صیفی جات کشور است، عنوان کرد: با تولید بامیه در استان ایلام علاوه بر تامین نیاز داخلی به دیگر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود.