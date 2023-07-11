به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش دوشنبهشب در مراسم تجلیل از مهدی طارمی اظهار کرد: فوتبالیست مطرح بوشهری در تمام میدانهایی که تاکنون حضور یافته منجر به اعتلا و بزرگی برای نام زیبای بوشهر شده است.
وی افزود: عشق و علاقه طارمی به زادگاه خود نیز وصف ناشدنی است چراکه وی در کوتاهترین دورههای استراحت خود نیز همواره سعی کرده تا در شهر و دیار خود حضور داشته و حامی شهروندان و بویژه ورزشکاران دیارش باشد.
آسایش ادامه داد: طارمی در بسیاری از موضوعها برای رفع دغدغههای شهروندان پیگیریهایی ستودنی و ارزشمند داشته که نمونه آن میتوان به پیگیری برای رفع مشکلات ورزشکاران و پارک محله سینگر در بوشهر اشاره کرد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: اکنون به عنوان عضوی از شورای شهر بوشهر انتظار دارم مجموعه شورا در مواردی که طارمی برای حمایت از ورزش و بویژه فوتبال بوشهر پیشگام شده همراه و حامی وی باشند.
وی گفت: اقدام طارمی برای راهاندازی مدرسه فوتبال و شناسایی بازیکنان مستعد گامی بسیار شایسته است که مجموعه شورای باید تمام قد برای حمایت از این تلاش کنند.
حمایت از فوتبالیستهای مستعد
عضو شورای شهر بوشهر نیز گفت: طارمی در سالهای اخیر توانسته با درخششی خیره کننده به موفقیتهای مهمی در فوتبال باشگاهی و ملی دست پیدا کند که امیدواریم این موفقیتهای ارزشمند همچنان تداوم داشته و وی بتواند در یکی از تیمهای بزرگ و مطرح پا به توپ شود.
عبدالخالق برزگرزاده افزود: از وی انتظار داریم بتواند باشگاه فوتبال تازه تأسیس خود در بوشهر را به کشورهای اروپایی وصل کند تا بازیکنهای مستعد این باشگاه بتوانند در مسیر موفقیتهایی درخشان قرار گیرند.
وی بیان کرد: امیدوارم جوانان مستعد همشهری نیز با بهرهگیری از فوتبال طارمی از فرصت ایجاد شده برای بروز و ظهور تواناییهای فوتبالی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.
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