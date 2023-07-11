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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا:

حجاب یک حوزه اجتماعی و فرهنگی است

حجاب یک حوزه اجتماعی و فرهنگی است

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: حجاب یک حوزه اجتماعی و فرهنگی است و صرفاً برای معدود افرادی که اصرار و پافشاری بر هنجار شکنی می‌کنند اقدامات سلبی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظر المهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در آئین اختتامیه هشتمین همایش چادرهای آسمانی گفت: حجاب موهبتی الهی است که خداوند عنایت فرموده به زنان ما، که باید قدردان این هدیه الهی باشیم.

وی افزود: اساساً مقوله حجاب یک حوزه اجتماعی و فرهنگی است و اقدامات ایجابی در رأس اقدامات انتظامی و سلبی خواهد بود.

منتظرالمهدی گفت: از اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی انتظامی جمهوری اسلامی که به همت کل اجتماعی‌های سراسر کشور انجام می‌شود اقدامات ایجابی در حوزه حجاب هست.

وی افزود: مقوله حجاب تکریم و تحسین و اساساً تربیتی است و صرفاً برای معدود افرادی که اصرار و پافشاری بر هنجار شکنی می‌کنند اقدامات سلبی انجام خواهد شد.

سردار منتظر المهدی گفت: تلفیق ایده فکر معجره گر است؛ هنر آن است که با تغیر اذهان بتوانیم رفتار را تغییر دهیم.

وی افزود: با اقدامات ایجابی و برخوردهای حساب شده با افرادی که کم حجاب و شل حجاب هستند باید آنها را بتوانیم جذب کنیم.

منتظر المهدی بیان داشت: رفتار درست ما تأثیر مثبت خواهد داشت دیدیم که بسیاری از خانم‌های کم حجاب و شل حجاب در بسیاری از مراسمات آئینی مذهبی ما شرکت می‌کنند.

وی در پایان گفت: باید تلاش کنیم رفتار افراد را مورد توجه قرار دهیم.

کد مطلب 5833405

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    نظرات

    • ق ر IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
      0 1
      پاسخ
      باید بیشتر مناطق شهرها مانند فرهنگ سرا شهرداری محلی برای حجاب برتر در نظر گرفته شود و کارشناسان تعليم دیده حضور یابند و افراد راهنمایی کنند

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