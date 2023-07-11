طب سنتی در بیمارستان ها خدمات بستری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه حسینی یکتا، با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه بیمارستان غدیر مبنی بر ضرورت استفاده از طب سنتی در کنار طب رایج، اظهار کرد: ما در خصوص طب سنتی اسناد بالادستی فراوانی داریم، بند ۱۲ سیاست‌های کلی نظام سلامت با ۵ زیربند یکی از طولانی‌ترین بند سیاست‌های نظام سلامت است که بر بازشناسی، تبیین و نهادینه کردن طب‌سنتی تاکید می‌کند و سند ملی گیاهان دارویی و طب‌سنتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اهداف آن باید تا پایان سال ۱۴۰۴ تحقق یابد و اهداف بسیار مهمی در این سند دیده شده از جمله اینکه ۴ درصد ارزش بازار درمان کشور به طب سنتی و درصد قابل توجهی از بازار بهداشت و دارویی کشور بایستی به طب سنتی تعلق پیدا کند.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل با بیان اینکه رئیس جمهور در مراسم افتتاح دو کلان بیمارستان مهدی و الغدیر بر ورود طب سنتی به بیمارستان‌ها تاکید کردند؛ تصریح کرد: در حال پیگیری بحث ادغام طب ایرانی در نظام سلامت کشور هستیم که این موضوع با آموزش آموزه‌های طب سنتی در سطح شبکه بهداشت آغاز شد، سال گذشته در ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور و امسال هم بر اساس وظیفه‌ای که قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۲ بر عهده ما گذاشته، ادغام در ۱۰۰ درصد شبکه بهداشتی باید انجام شود که شامل آموزش عموم جامعه برای اصلاح سبک زندگی و ورود طب سنتی به بسته‌های خدمت در حوزه معاونت بهداشت است.

وی افزود: لازمه ورود طب‌ایرانی به بیمارستان‌ها این است که متخصصین این حوزه و افراد مورد تأیید را در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های بیمارستانی داشته باشیم و از مشاوره این افراد استفاده شود. در حال حاضر ما ۵۰۰ متخصص طب ایرانی داریم که فارغ التحصیل شده اند و همین تعداد هم در حال تحصیل هستند. از این تعداد حدود ۶۰ متخصص طب ایرانی در درمانگاه‌ها مشغول ارائه خدمت هستند و انتظار داریم که از متخصصین بیشتری در بیمارستان‌ها استفاده شود.

حسینی یکتا در ادامه توضیح داد: چک لیست بخش سرپایی به کمک معاونت درمان در حال تکمیل است و امیدوار هستیم که هرچه زودتر این اتفاق بیفتد، پیشنهاد ما این بود که در بخش اعتباربخشی بیمارستان‌ها حضور متخصصین طب ایرانی حداقل در بیمارستان‌های آموزشی به عنوان یک امتیاز مثبت و تشویقی و در آینده به صورت الزامی مد نظر قرار داده شود.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش‌های بستری کمتر از مشاوره تخصصی متخصصان طب ایرانی استفاده می‌شود؛ گفت: هر چقدر حضور متخصصین طب‌سنتی در بیمارستان‌ها پر رنگ‌تر باشد و در کنار سایر متخصصان مشغول ارائه خدمت باشند، بدون شک طرح ادغام به خوبی اجرایی شده و اهداف سند ملی گیاهان دارویی، همچون اختصاص ۴ درصد ارزش بازار درمان کشور به طب سنتی سریع‌تر محقق می‌شود.

حسینی یکتا در ادامه تصریح کرد: طب سنتی در کنار طب رایج در درمان بیماری‌های مختلف و کمک به درمان آنها و افزایش کیفیت زندگی در بسیاری از بیماری‌ها همچون بیماری‌های صعب العلاج می‌تواند کمک کننده باشد و در حال حاضر هم اصرار داریم که به صورت تلفیقی و ادغام یافته با طب رایج مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد تعداد بخش‌های بیمارستان‌ها ما در حال حاضر هیچ بخش بستری برای حوزه طب سنتی نداریم و اگر قرار است بخشی را داشته باشیم بخش‌های تلفیقی را مد نظر داریم، در حال حاضر در هیچ بیمارستانی این بخش وجود ندارد اما در حدود ۶۰ بیمارستان کلینیک طب سنتی داریم که به صورت سرپایی مشغول ارائه خدمت هستند.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل در خصوص اینکه چرا ما طبق اسناد بالادستی هنوز به نقطه‌ای که باید برسیم نرسیده‌ایم در حالی که تا پایان سال ۱۴۰۴ اهداف سند ملی گیاهان دارویی باید محقق شود، اظهار داشت: این مسئله به سنوات قبل و دوره سکونی که در دو دولت قبل داشتیم برمی‌گردد. ما تنزل جایگاه ساختاری طب سنتی ایرانی را از معاونت طب سنتی به دفتر طب ایرانی داشتیم که این اتفاق قاعدتاً یک بازتاب منفی در کل دانشگاه‌ها و یک کندی در اجرای برنامه‌های عملیاتی در پی داشت که امیدوار هستیم با تسریع در تغییر جایگاه ساختاری دفتر طب ایرانی به معاونت بتوانیم در آینده‌ای نزدیک به اهدافی که در اسناد بالادستی داریم دست پیدا کنیم.

وی افزود: به طور کلی ظرفیت طب‌های سنتی و مکمل در کنار طب رایج در دنیا به شکلی است که در مراکز معتبر دنیا ارائه خدمت می‌دهد و در خصوص بیماری‌های مختلف و رشته‌های تخصصی مختلف؛ کلینیک‌های تلفیقی داریم و قطعاً در ایران هم این اتفاق می‌تواند به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.

حسینی یکتا در پایان گفت: طب سنتی ایرانی در کنار طب رایج در درمان بیماری‌های مختلف می‌تواند کمک کند و همینطور در بیماری‌های صعب العلاج در افزایش کیفیت زندگی می‌تواند کمک کند. یک نکته بسیار مهم این است که در حوزه طب‌های سنتی دنیا که بحث تقدم پیشگیری بر درمان وجود دارد؛ جزو کلیدواژه‌های اصلی طب سنتی ایرانی است و ما هم در ادغام خدمات طب سنتی در نظام شبکه بحث اصلاح سبک زندگی را داریم و در حال پیگیری هستیم که بتوانیم با پر رنگ کردن موضوع پیشگیری و سبک زندگی سالم با استفاده از آموزه‌های طب ایرانی از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.