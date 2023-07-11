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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۵

فرمانده انتظامی قروه خبر داد؛

کشف بیش از ۴ کیلو تریاک در قروه

کشف بیش از ۴ کیلو تریاک در قروه

قروه- فرمانده انتظامی قروه از کشف ۴ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودروی سمند خبر داد.

سرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات کنترلی در محورهای مواصلاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر و یگان امداد شهرستان قروه در محور همدان-قروه به یک دستگاه خودروی سمند که به سمت قروه در حال تردد بوده مشکوک شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به توقیف خودرو مذکور اقدام می‌کنند.

سرهنگ صفری اعلام کرد: در بازرسی از خودروی مذکور ۴ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به تشکیل پرونده و ارجاع متهم به مرجع قضائی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5833422

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