بزرگترین نمایشگاه بین المللی کیف وکفش کشور در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ماهوتی مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی کیف و کفش، ملزومات پوست و چرم، ماشین آلات و صنایع وابسته در محل این نمایشگاه، گفت: این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ تیر ماه با حضور ۱۵ نمایندگی از کشورهای خارجی و تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود.

ماهوتی ادامه داد: در این نمایشگاه کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا و امارات متحده عربی و بازدیدکنندگانی از این کشورها و کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان و نخجوان شرکت می‌کنند.

وی یادآور شد: استان‌های فعال کشور در حوزه کیف و کفش و چرم از جمله آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، زنجان، همدان، قم، اردبیل و البرز نیز در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

ماهوتی، با تاکید بر اینکه این نمایشگاه در وسعت حدود ۱۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود که در نوع خود در کشور بی سابقه است، افزود: حدود ۳۰۰ غرفه برای برپایی این نمایشگاه تدارک دیده شده است و واحدهای بزرگ و مهمی در آن حضور خواهند یافت.