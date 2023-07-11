به گزارش خبرنگار مهر، صادق اسداللهی امروز سه‌شنبه در جلسه کارگاه برندسازی عسل و سایر محصولات جانبی زنبورعسل، اظهار داشت: بنا به سرشماری زنبورستان‌ها استان در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۳۵ هزار کندوی زنبورعسل در استان وجود دارد که بنا به آمار اخذ شده در سال ۱۴۰۱ مقدار سه هزار و ۷۸۹ تن عسل در زنبورستان‌های استان تولید شده است که از این مقدار حدود ۶۰۰ تن آن به‌صورت بسته‌بندی به بازار عرضه و مابقی آن یعنی بیش از سه هزار و ۲۰۰ تن به‌صورت فله و به‌اصطلاح دبه‌ای با قیمت پایینی به فروش رسیده است.

وی در ادامه، افزود: برای سامان‌دهی به زنبورستان‌های استان و عرضه این محصول با قیمت مناسب به بازار، برنامه بسته‌بندی، فراوری و برندسازی آن در دستور کار مدیریت امور طیور و زنبورعسل گرفته شده و در این راستا جلسات متعددی با مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان و حدود ۲۰ نفر از زنبورداران برگزار شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان به اهمیت و نقش تحقیق و پژوهش در توسعه تولید و برندسازی عسل اشاره کرد و گفت: با کار پژوهشی و دعوت از اساتید دانشگاه با گرایش بازاریابی و برندسازی می‌تواند در توسعه اقتصادی استان نقش مهمی داشته باشد که در این راستا جلساتی متعددی بایستید علمی و مجرب گرفتیم.



اسداللهی در ادامه، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ نشان تجاری برندسازی و دو فقره سیب سلامت برای زنبورداران استان صادر شده و در حال حاضر تعداد ۴۵ پرونده متقاضی بدنسازی در حال بررسی هستند که در صورت احراز شرایط لازم برند برای آنها صادر خواهد شد از مزایای مهم برندسازی فروش عسل با قیمت مناسب برای زنبورداران خواهد بود که بتواند این صنعت را اقتصادی و اشتغال پایداری برای افراد شاغل در استان ایجاد شود.