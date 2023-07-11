خرید گندم از ۶ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد با تأکید بر رشد بیش از ۲۷ درصدی خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: خرید تضمینی این محصول تا صبح امروز به ۶ میلیون و ۲۲ هزار تن رسیده است.

وی با اشاره به پرداخت بیش از ۵۷ درصد از پول خرید گندم به حساب کشاورزان، از اهتمام حداکثری برای پرداخت کل مطالبات آنها و جلب رضایت آنان خبر داد و اظهار کرد: تلاش‌ها برای تأمین پول گندم‌های خریداری شده و به‌روزرسانی پرداخت‌ها با تمام توان ادامه دارد.

راد با بیان اینکه استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۷۱۷ هزار تن، پیشتاز خرید تضمینی گندم در کشور است، تصریح کرد: استان‌های فارس با خرید ۹۰۳ هزار تن و گلستان با خرید ۵۳۱ هزار تن، پس از استان خوزستان رتبه‌های بعدی خرید تضمینی گندم را در اختیار دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه از ابتدای امسال تاکنون، میزان خرید گندم در ۱۴ استان کشور از ۱۰۰ هزار تن فراتر رفته است، خاطرنشان کرد: با تداوم تحویل این محصول در استان‌های شمال و غرب و برخی مناطق مرکزی کشور که در حال حاضر در روزهای اوج خرید قرار دارند، بیش از پیش به این آمار افزوده خواهد شد.